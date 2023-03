'Extregusta' Cáceres regresa este fin de semana con 22 expositores en el Paseo de Cánovas

Ep.



La feria de la tapa 'Extregusta' de Cáceres celebra su décimo sexta edición este fin de semana (del 31 de marzo al 2 de abril) apenas seis meses después de la última cita que se celebró del 7 al 9 de octubre. Será en el Paseo de Cánovas con 22 expositores, tres más que el año pasado, de los que 19 son negocios de restauración y hostelería y 3 empresas productoras.



Al igual que en 2022, además de las degustaciones de más de 100 tapas elaboradas con productos extremeños, se llevarán a cabo actividades infantiles, un show de cocina en directo, y un concierto el sábado a partir de las 16,30 horas para amenizar la jornada. El horario de las casetas será ininterrumpido de 12,30 a 18,30 horas, y el precio de los tickets será de 1,50, aunque la mayoría de las tapas requieren de 2 para su degustación, con lo que el precio se cifra en 3 euros por tapa.



Steak tartar de retinto en base de carpaccio de naranja, lazo de patatera con Torta del Casar, brick de pollo de corral caramelizado con miel Villuercas-Ibores, taco de birria de carrillera ibérica, o matrimonio de croquetas de jamón ibérico, son algunas de las elaboraciones que se podrán degustar en esta cita gastronómica que en su edición del pasado mes de octubre vendió 95.000 tickets.



La concejala de Comercio, María Ángeles Costa, ha presentado esta nueva edición de la feria junto al jefe de ventas regional del Grupo Mahou-San Miguel, Carlos Morato; y el director de Cajalmendralejo en Cáceres, Guillermo Sanabria.



La inauguración de 'Extregusta' tendrá lugar el viernes, día 31, a las 12,00 horas. A las 12,45 horas habrá un showcooking, donde se elaborará una tapa en directo utilizando productos amparados por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de la región.



En esta edición se presentan un total de 18 tapas a concurso, al igual que en la edición anterior, cuya valoración se efectuará por un jurado compuesto por 3 miembros propuestos por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex).



CALDERO DE HONOR



A las 18,30 horas se hará la entrega de premios del jurado profesional. El XIV Caldero de Honor se ha concedido a Benjamín Caballero, del Restaurante B-Nomio y uno de los responsables también del Complejo Huerta del Conde. En cuanto al Caldero Artesano, habrá tres premios en la Categoría de Mejor Tapa Extregusta 2023, de entre las 18 que se presentan a concurso.



También habrá un Premio Jurado Popular, y se sorteará un menú degustación en el restaurante ganador del premio a la mejor tapa Extregusta 2023.



Ya el sábado 1 de abril a las 16,30 horas habrá un concierto y el domingo 2 de abril los protagonistas serán los niños y niñas con 'Pequechef Extregusta', que se iniciará a las 12,30 horas. Es una actividad dirigida a los más pequeños para que elaboren un plato ellos mismos con la supervisión de monitores y a su vez, realicen una manualidad.



Costa ha recordado que los objetivos de la feria son "dinamizar la hostelería y restauración a nivel local, provincial y regional" y ayudar a las empresas de reciente apertura para su implantación dentro del sector de la restauración extremeña, además de difundir las bondades de los productos gastronómicos de la tierra tales como el cordero, la ternera, el queso, el pimentón, el aceite, etc.



Así, esta feria de tapas se convierte en un vehículo para dar a conocer la oferta gastronómica al gran público, y se articular como "uno de los mayores y mejores exponentes a nivel regional del auge experimentado por los negocios basados en la cultura del tapeo", ha indicado la concejala, que ha apuntado que el cambio de fecha del otoño a la primavera se debe a que los empresarios del sector lo han pedido para dinamizar sus negocios.



No obstante, la feria de la tapa coincidirá con el mercado de Semana Santa que se instala también en el Paseo de Cánovas y el domingo 2 de abril convivirá con las procesiones que arrancarán ese día, una de las cuales, la de la Cofradía del Jesús de la Humildad que sale de la parroquia del Beato Marcelo Espínola a las 15,40 horas, llegará al Paseo de Cánovas a media tarde. La concejala ha aclarado que la feria no interferirá en las procesiones porque ya se ha tenido en cuenta esa circunstancia.



'Extregusta' está organizada por la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca), con un presupuesto de 35.000 euros y cuenta con el patrocinio de varias entidades y empresas.