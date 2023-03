La ingeniera informática María Jesús Ruíz protagoniza séptimo vídeo de Diputación por 8M

La ingeniera informática del Software María Jesús Ruíz Suero protagoniza el séptimo vídeo que ha realizado la Diputación de Cáceres con motivo del Día Internacional de la Mujer 8M, dentro de la campaña 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos'.



María Jesús Ruíz Suero (Frontend Engineer en Voicemod) habla en la grabación de su experiencia cuando decidió estudiar una carrera en la que había 116 alumnos y solo 16 era mujeres, de las que solo "cinco o seis" concluyeron sus estudios universitarios en un sector "tremendamente masculinizado".



"Necesitamos esa confianza en una misma que quizás no siempre tenemos. Creo que para poder afianzar tu camino y seguir creciendo profesionalmente, tienes que demostrar un poquito más", ha indicado Ruíz.



A su vez, la ingeniera ha señalado que ha tenido la motivación de muchas mujeres de las que se he rodeado siempre, que le han enseñado que tiene que esforzarse, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.

"Que tengo que hacer lo que me gusta y conseguirlo; que tengo que tener esa ilusión por ser lo que quiero ser. Y no me lo ha enseñado alguien que haya estudiado mi misma carera, sino mujeres de las que me he rodeado y me sigo rodeando a lo largo de mi día a día", ha concluido.



El vídeo se puede ver a través de los canales y las redes sociales de la institución provincial que este año ha centrado su campaña del 8M en visibilizar a las mujeres que se mueven en el ámbito científico-tecnológico, lo que se conoce como ámbito STEM.