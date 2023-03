La docente de la Complutense Elena Salobrar protagoniza tercer vídeo del 8M de Diputación

Rd./Ep.

La profesora en la Facultad de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en Ciencias de la Visión Elena Salobrar García Martín protagoniza el tercer vídeo de la campaña que ha organizado la Diputación de Cáceres con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.



Así pues, bajo el título genérico de 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', los canales y las redes sociales de la institución provincial publican cada día un vídeo de una mujer, este año con el objetivo de visibilizar a las mujeres que se mueven en el ámbito científico-tecnológico, lo que se conoce como ámbito STEM, siglas en inglés que hacen referencia a las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



Este viernes, es Elena Salobrar García, la que habla de su experiencia, su lucha y sus esperanzas y aconseja a las niñas que para elegir su futuro profesional hagan algo que "realmente les guste y les apasione", según informa la Diputación cacereña.



"Tienes que pensar que al final vas a estar dedicado muchos años a ello y que vas a involucrar gran parte de tu vida en ello. Si te gusta vas a ser bueno en lo tuyo y al final lo que vas a hacer es ser feliz a lo largo de tu vida, no solamente en tu vida personal, también en tu vida profesional", asegura Salobrar.



Elena Salobrar García Martín es Diplomada (2004) y Grado (2013) en Óptica y Optometría por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Posee dos Másteres, uno en Optometría Clínica de dos años en la institución privada Centro Boston-Continuing Education (2007), y otro de Óptica, Optometría y Visión (2009) de la UCM.



En 2019 obtuvo el título de Doctor en Ciencias de la Visión por la UCM con la Tesis Doctoral 'Detección precoz de demencia tipo Alzheimer mediante pruebas oftalmológicas psicofísicas y tomografía de coherencia óptica como pruebas complementarias' con calificación de Sobresaliente Cum Laude.



También ha completado su formación con diferentes estancias. En 2007 en el New England College of Optometry de Boston, USA. En 2011 disfrutó de una Beca Erasmus de Máster en la Universidad de Letonia en Riga. En 2013 estuvo en la Unidad de Investigación Oftalmológicas Santiago Grisolía del Hospital Dr. Peset de Valencia. Y finalmente una estancia becada por el Gobierno de España en el Institute for Biomedical Imaging and Life Science (IBILI) en la Universidad de Coimbra en Portugal (2017).



Desde el año 2020 es Profesora Ayudante Doctor de la Facultad de Óptica y Optometría, aunque su vinculación con la UCM se extiende desde el año 2012, donde de forma progresiva ha desempeñado los puestos de Personal predoctoral vinculado a un Proyecto de Investigación (2012-2013), Contratado Predoctoral FPU (2014-2019), Personal Posdoctoral vinculado a un Proyecto de Investigación (2019-2020).



Con respecto a su faceta investigadora forma parte del Grupo de Investigación Básica en Ciencias de la Visión del IIORC (UCM-GR17-920105) (Grupo valorado en 2018 por la AEI como BUENO (77/100). Desde el año 2021 es Científico Visitante del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Es miembro del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC), así como de la Comisión de Jóvenes Investigadores de la Sociedad de Investigación en Retina y Visión (SIREV).



Es co-autora de 36 artículos en revistas de alto impacto indexadas en JCR y 11 capítulos de libro. Ha participado en 6 proyectos de investigación competitivo.



Su actividad investigadora ha estado enfocada en el estudio de la patología neurodegenerativa y su detección mediante el análisis de la visión y la retina, teniendo como base común la inflamación y posterior degeneración, tanto en humanos como en modelos experimentales.