Ayuntamiento Cáceres y Policía Local firman acuerdo laboral y se suspenden las protestas

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha firmado esta tarde con los representantes de CSIF y UGT en la Policía Local el principio de acuerdo sobre el nuevo cuadrante de horarios que permitirá que los agentes puedan conciliar su vida familiar, ya que se diseñará una planificación a largo plazo para saber con anterioridad los turnos de trabajo.



El acuerdo deberá ser aprobado y ratificado en la Mesa de Negociación, que se convocará "a la mayor brevedad posible", ha dicho el regidor, y los sindicatos ya han suspendido las protestas previstas para este jueves día 9 y para el próximo 16 de febrero.



"Era importante que se sellara esto, que es el trabajo de muchos meses y el resultado de mucho trabajo y mucho esfuerzo", ha dicho el regidor, que ha agradecido a los sindicatos y a los concejales María José Pulido y Andrés Licerán, el trabajo realizado en las negociaciones.



En este sentido, ha reconocido que a lo largo de este tiempo "se ha buscado un encaje" para llegar a un acuerdo "beneficioso para todos", y ha resaltado la postura de los sindicatos "que han sido capaces de ceder en algunas cosas y aguantar en otras", ha apuntado, al tiempo que ha destacado la defensa de los intereses de los trabajadores que han realizado los representantes sindicales de una forma "responsable".



"Hemos conseguido una cosa francamente buena", ha subrayado Salaya, aunque hay que "cerrar unos flecos" en la Mesa de Negociación. En su intervención tras la rúbrica del acuerdo, ha resaltado la complejidad de este acuerdo que se ha negociado con la Policía Local por su "singularidad" pero ha recordado que, paralelamente, también se han estado negociando nuevas condiciones laborales de otros trabajadores municipales con asuntos que tienen que ver con el teletrabajo, por ejemplo, un método que se quiere seguir implantando en el consistorio.



Otra cuestión que hacía "compleja" esta negociación, según Salaya, es que se trata de un colectivo encargado de la seguridad de la ciudad, por lo que su trabajo afecta "a cuestiones muy serias", ha dicho.



Por su parte, el representante del CSIF, José Luis Ruiz, ha agradecido la "predisposición" del equipo de Gobierno para llegar a este acuerdo tras siete meses de negociación "difícil". "Hemos cedido por ambas partes y por primera vez vamos a tener un cuadrante en la Policía Local que es el que tienen la mayoría de fuerzas y cuerpos de seguridad y que permitirá nuestra conciliación", ha explicado.



Ruiz ha pedido al equipo de Gobierno que "no se demore" en la ratificación del acuerdo en Mesa de Negociación y que se convoque "cuanto antes" para "llegar a un final feliz" y se "llegue a buen puerto" en los matices.



Por parte de UGT, el representante en la Policía Local, José Antonio Bejarano, también ha agradecido al equipo de Gobierno su disposición para llegar a un acuerdo, al tiempo que ha destacado la "responsabilidad" de los agentes que han cubiertos eventos a pesar de la falta de plantilla.



Bejarano espera que con este nuevo cuadrante se pueda "conciliar la vida laboral y familiar" y que esto "no afecte a los servicios", ha dicho, ya que la mayoría de los eventos de la ciudad como Semana Santa, festivales, ferias, etc, se pueden organizar con anterioridad.



Los principales puntos del acuerdo tienen que ver con la confección de un nuevo cuadrante en el que se estipularán los turnos de trabajo y cada policía tendrá unos días concretos para que se disponga de ellos en eventos de la ciudad, pero esos servicios extraordinarios se notificarán con la máxima antelación y, si puede ser, en un cuadrante anual.



Los cambios de turno con otro compañero también se facilitan en el caso de que se tenga que hacer un servicio extraordinario y no se pueda realizar. "Todo esto genera unas posibilidades muy novedosas", ha concluido el alcalde.