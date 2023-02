PSOE-Cáceres aplaude impulso Gobierno luso a autopista entre Castelo Branco y la frontera

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el diputado socialista César Ramos han viajado este martes a Portugal en una visita de trabajo en la que han mantenido una reunión con el diputado del Partido Socialista por el Alentejo, Ricardo Pinheiro, para conocer de primera mano los proyectos impulsados desde el gobierno de Portugal que tendrán un impacto directo en la provincia de Cáceres, y en nuestra región en general.

En concreto, esta reunión ha servido también para coordinar la reunión que tendrá lugar próximamente entre socialistas de ambos lados de la Raya. Asimismo, Morales y Ramos se han reunido con el secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal, Frederico Francisco, para conocer el proyecto de autovía que conectará Castelo Branco con la frontera con España en Monfortinho.

Esta conexión permitirá que el recorrido más corto y rápido entre Lisboa y Madrid se pueda hacer por el norte de la provincia de Cáceres, pasando por las localidades de Navalmoral de la Mata, Plasencia, Coria y Moraleja, impulsando de esta forma el desarrollo de estas poblaciones y sus zonas de influencia y mejorando la comunicación de las comarcas de las Hurdes, Sierra de Gata, el Valle del Jerte y la Vera, entre otras.

Otro de los asuntos tratados tiene que ver con el avance en inversiones en infraestructuras ferroviarias, ya que solo las referidas a Extremadura superan los 1.600 millones de euros. Sobre esto, el secretario general del PSOE provincia de Cáceres ha destacado la apuesta de los gobiernos socialistas español y portugués por "agilizar la conexión acorde con los tiempos entre Lisboa y Madrid pasando por Extremadura, una demanda hecha desde hace años".

"Todos los pasos y reivindicaciones que las y los socialistas estamos haciendo a todos los niveles de gobierno permitirán en un futuro muy cercano coser la Raya e impulsar el desarrollo de Extremadura y el Alentejo mejorando no solo la movilidad sino el desarrollo de nuestra tierra. No podía ni podemos esperar más para conseguir lo que nuestra provincia y comunidad se merecen, no porque seamos los mejores sino por una cuestión de justicia social", ha señalado Morales.

Además, el responsable ha mostrado su satisfacción por la eliminación de "la última frontera de Europa" entre la localidad cacereña de Cedillo y la portuguesa de Nisa, que llegará con la construcción del puente internacional que el gobierno portugués ha lanzado y que la Junta de Extremadura completará con la conexión a la red viaria regional. "Se pone fin así a una deuda histórica que permitirá unir vecinos de los dos lados de la Raya", ha concluido.