Mateos critica a Salaya por escaso interés de tradiciones tras traslado de la Quema Pelele

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y candidato a la alcaldía, Rafa Mateos, ha lamentado el "escaso interés" del alcalde de la ciudad, Luis Salaya, por preservar las tradiciones cacereñas, indicando que el cambio de ubicación habitual por el del Paseo Alto lo han conocido este mismo martes, "sin previo aviso" a los grupos municipales.

Según Mateos, "un cambio que ha sorprendido a todos y que solo se justifica en las continuas improvisaciones del gobierno de Salaya", preguntándose "¿cómo no han previsto que la exposición de Leonardo da Vinci coincidía en tiempo y espacio con uno de los eventos que más arraigo tienen en Cáceres?" y, matizando que es en este tipo de circunstancia "donde uno muestra sus prioridades y su capacidad de organización", concluye Mateos.

El portavoz del PP subraya que la fiesta con la que las lavanderas despedían el frío ha ido sumando respaldo año a año entre los cacereños y son muchos los colegios que se suman a esta fiesta "llenando la Plaza Mayor de escolares que aprenden la tradición de los mayores de la Universidad Popular".

En este sentido, teme que la respuesta de los centros educativos "no será igual de masiva este año", puesto que la ruta para los niños "se complica", al tener que desplazarse hasta el Paseo Alto, y "más con las bajas temperaturas que se suelen registrar en esos días".

Los 'populares' lamentan el "perjuicio" que el cambio puede suponer para la hostelería y el comercio de la Plaza Mayor, ya que se quedan "sin una jornada de mucha actividad en la zona", según les han trasladado, añadiendo que "un alcalde que ama a su ciudad debe mostrar su respeto hacia quienes a lo largo de la Historia han asentado costumbres hasta convertirlas en tradiciones".

NO "MIMA" EL CARNAVAL

Mateos apunta que el gobierno municipal no cuida el "principal símbolo" del carnaval en la ciudad, al no respetar el formato de la quema del pelele, pero "tampoco mima el carnaval convencional sin programación que permita aprovechar que la Junta de Extremadura haya fijado como festivo el martes de carnaval".

Mateos explica que "ya que desde Mérida nos han impuesto un festivo, al menos podía servir para impulsar esta fiesta", indicando que "no solo no se ha diseñado programación carnavalera para el puente, si no que obligan al adjudicatario de la carpa en la Plaza Mayor a cesar su actividad el domingo".

Según los pliegos de condiciones, su actividad se debe ceñir a los días 17,18 y 19 de febrero (de viernes a domingo) indicando expresamente que el lunes día 20 debe dedicarse al desmontaje de la estructura.

De este modo, se deja aparcada la posibilidad de aprovechar este espacio hasta el martes de carnaval (21 de febrero) que este año será festivo y, concluye que "o el pliego es un copia y pega del de años anteriores, lo que evidencia la improvisación constante del equipo de Salaya o es una decisión meditada que muestra el escaso interés que tiene por arropar la celebración del carnaval".