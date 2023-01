García Ballestero no optará a repetir como alcalde Coria tras 12 años con mayoría absoluta

Ep.



El actual alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, del Partido Popular, ha anunciado este martes que no concurrirá a la reelección como primer edil de dicha localidad cacereña en las elecciones municipales del próximo mes de mayo.



En rueda de prensa ofrecida este martes en Coria, ha señalado así que tras esta decisión el próximo mes de mayo dejará "atrás" más de 20 años de dedicación municipal "dedicado al Ayuntamiento de Coria y a la ciudad de Coria", y los 12 últimos como alcalde de la localidad y con mayoría absoluta.



"Hoy pongo y aparte a mi trayectoria política en Coria y he decidido que no voy a volver a presentarme a la reelección a las elecciones municipales. No voy a volver a presentarme a la Alcaldía de Coria", ha reconocido García Ballestero, quien ha asegurado que al realizar el anuncio está viviendo "un momento difícil y complicado porque no es fácil poner un punto y aparte" a su trayectoria en la localidad.



Al mismo tiempo, ha considerado que tras sus 12 años como alcalde --tres legislaturas con mayoría absoluta-- "la ciudad ha cambiado y ha cambiado para bien", de tal modo que dejará una localidad "mucho mejor" que la que se encontró cuando llegó al ayuntamiento.



"Creo que la ciudad de Coria poco o nada tiene que ver con aquella que nos encontramos paralizada, endeudada, sin inversiones y sin saber ni siquiera qué era ni dónde iba", ha incidido, al tiempo que ha resaltado que actualmente "la ciudad de Coria sabe perfectamente lo que es, sabe perfectamente dónde va, y es una ciudad moderna situada en el mapa y una ciudad de futuro".