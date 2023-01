Ayuntamiento Cáceres remitirá informe técnico al estudio impacto ambiental proyecto minero

El Ayuntamiento de Cáceres remitirá a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura un informe técnico con las consideraciones ambientales que se han recabado en el consistorio para que se tengan en cuenta a la hora de la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto de mina de litio en el paraje de Valdeflores.



En concreto, el alcalde y concejal de Medio Ambiente, Luis Salaya, lo ha hecho saber a los miembros del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que se reunió en la tarde de ayer en la sede del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), en el antiguo molino de la Ribera del Marco.



En el escrito que se remitirá se analizan tres zonas diferentes donde situar la planta de procesado y el acceso a las galerías de la mina, cuya explotación se propone subterránea. "La ubicación definitiva en cualquier caso dependería del estudio de impacto ambiental, del Plan General Municipal (PGM) y de la delimitación del paisaje protegido", ha asegurado el primer edil cacereño.



Los técnicos municipales realizarán este informe, que será público, según ha apuntado el alcalde, que insiste en que la postura del ayuntamiento cacereño será "defender" el plan de urbanismo, que ahora mismo no permite la actividad extractiva en la zona.



"Desde el Ayuntamiento tenemos claro que nuestra postura será defender nuestro plan de urbanismo, la legalidad y aportar toda la información al expediente para que sea lo más riguroso posible, ya que se trata de un asunto de enorme trascendencia", ha manifestado.



RIBERA DEL MARCO Y GRAN BUDA



Otros asuntos que se trataron en la reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente fue el estado de la Ribera del Marco y la necesidad de una actuación para adecentar la zona. De momento, se ha adjudicado el estudio y redacción del proyecto para la limpieza y acondicionamiento de la Charca del Marco a la empresa ETM Ingeniería SL por valor de 7.865 euros. Tiene un plazo de ejecución de un mes desde la fecha de adjudicación.



Este contrato tiene por objeto la realización de un estudio medioambiental y estructural de la Charca del Marco, el inventario y clasificación de la vegetación y fauna existente, así como de otros elementos bióticos de interés, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



Además de estas medidas, también se realizará el estudio del estado estructural del vaso y la presa y se recogerán una serie de propuestas de cara a realizar las acciones de limpieza y regeneración biológica y estructural, tanto del vaso, como de la presa.



Según explicó el alcalde, "no se hará únicamente un estudio, sino que "se incluirá también una propuesta de actuación valorada para que podamos mejorar la situación del estado de la charca, que no es todo lo positiva que debería ser, y que en los últimos años se ha degradado considerablemente".



"El objetivo es que el informe nos dé una buena solución que nos permita actuar y conseguir que la Charca del Marco vuelva a ser el espacio que fue en su día. Lograr que desaparezca la vegetación que ha crecido por el mal estado, con el objetivo de que tengamos una charca que sea sostenible medioambientalmente y también disfrutable por los vecinos y vecinas como zona de paseo", ha añadido.



Sobre el estado del proyecto de la Fundación Lumbini en el Cerro Arropé, el alcalde ha recordado que a mediados de octubre se presentó el proyecto básico para la construcción de la estatua del Gran Buda. Se ha remitido a la Dirección General de Sostenibilidad y se ha revisado en la junta rectora de la ZIR-ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes donde se ha dado el visto bueno a la compatibilidad de la estatua con la ZEPA actual.



"Están pendientes de que el promotor desarrolle las observaciones de sostenibilidad y se hagan los informes ambientales pertinentes antes de seguir con la tramitación de la licencia. En cualquier caso, es un proyecto básico por lo que las obras no podrían empezarse hasta la presentación y revisión del proyecto de ejecución", ha aclarado.



COLONIAS FELINAS



Sobre el plan de gestión de colonias felinas, cabe detallar que ya se ha iniciado la fase de CER (Captura-Esterilización-Retorno). En el mes de diciembre se han castrado 72 gatos y se ha atendido a animales lesionados o con enfermedades. Asimismo, se han impartido dos jornadas para ofrecer formación a las personas interesadas en colaborar en la gestión de las colonias felinas.



"El método CER es la única metodología para el control y reducción de población de gatos de la calle que garantiza el bienestar y salud de estos, la mejora del entorno humano y eficiencia del gasto público. Para ello, contamos con la colaboración del Hospital Clínico Veterinario y con el asesoramiento del Colegio Veterinario", ha señalado el alcalde.



El plan pretende alcanzar la esterilización de unos 300 ejemplares en este año y se espera que el programa tenga continuidad anual hasta lograr alcanzar la esterilización del 100% de las colonias detectadas y así poder iniciar la evaluación de los resultados.



Finalmente, dentro de este plan de gestión de colonias, se han impartido dos jornadas para ofrecer formación a la población, con cuya asistencia se obtiene la acreditación de persona colaboradora en gestión de colonias felinas, requisito imprescindible para trabajar con las colonias. A estas jornadas han asistido 71 personas, de las que se han acreditado, por ahora, 57 y se han registrado 76 colonias.