Salaya asegura que llegarán a Cáceres "proyectos decisivos" para el desarrollo y empleo

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado que 2023 será el año en el que se harán tangibles "proyectos decisivos" que tendrán un "gran impacto económico" en el desarrollo de la ciudad y la creación de empleo en sectores como las energías renovables o las biotecnologías.



Así, se ha referido al Centro Ibérico de Investigación del Almacenamiento de la Energía (CIIAE), que entrará en funcionamiento en las próximas semanas con una inversión inicial de 22,5 millones y más de 70 ofertas de empleo "publicadas ya" para investigadores, ingenieros, informáticos y otros puestos técnicos.



En cuanto al proyecto Gran Buda, se ha congratulado de que se haya dado luz verde a la colocación de la estatuta de más de 40 metros en el Cerro Arropez porque esto "consolida" la futura construcción del complejo budista en la ciudad.



Y respecto al proyecto de construcción de una mina de litio subterránea en el paraje de Valdeflores, el alcalde ha reiterado que habrá que esperar a que se emitan los informes técnicos y, si consigue pasar todos los filtros previos, y el proyecto se desarrolla, el empleo debe generarse "aquí", al igual que la idustria debe implantarse "aquí" para que "la riqueza compense los daños que pueda generar el proyecto".



También ha hablado del centro de datos CC Green, que supondrá una inversión de 800 millones de euros, y cuyas obras de urbanización podrían comenzar las obras a finales de 2023, y la Bioincubadora, concebida para ofrecer una carta de más de 30 servicios destinados a que las empresas de ciencias de la salud saquen adelante sus productos, "ya está trabajando en darse a conocer y atraer a nuevas stars up".



Asimismo, ha recordado que se ha autorizado al SES la contratación de la redacción del proyecto de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) por tres millones de euros, y también se sacarán a licitación las obras del segundo tramo de la Ronda Sureste con un presupuesto de 19,8 millones de euros, además de "impulsar el carril bici" con nuevos tramos.



En el Hospital Nuestra Señora de la Montaña también se avanzará en los nuevos usos educativos, culturales y sanitarios con la reforma necesaria en la que se invertirán 38 millones de fondos Feder, además de las actuaciones que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que llevarán a la Ribera del Marco más de un millón de euros.



A esto hay que sumar el estudio y redacción del proyecto para la limpieza y acondicionamiento de la Charca del Marco, "con el que se recogerán propuestas de cara a realizar las acciones de limpieza y regeneración", ha apuntado el regidor este miércoles en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de gestión de 2022 y ha apuntado los retos para 2023.



También el Ministerio para la Transición Ecológica ya está recibiendo ofertas para la redacción del proyecto para la mejora del sistema de saneamiento y depuración de agua de la ciudad. Y, en las próximas semanas, saldrán a licitación los trabajos para acondicionar la Cueva del Conejar, con la posibilidad de hacerla visitable, y los pliegos de contratación de la neocueva de Maltravieso.



En su intervención, Salaya ha recordado que en este año 2023 se llevarán a cabo los proyectos de intervención para la regeneración urbana del adarve, así como la tercera fase de recuperación de la muralla almohade. "Además, en los primeros meses del año procederemos a la construcción de un nuevo mirador orientado al lienzo de San Marquino, siguiendo la apuesta por ampliar las opciones turísticas", ha señalado.



"En este nuevo año se verá cómo se materializan proyectos decisivos para el desarrollo de la ciudad tras tiempos de gran esfuerzo y trabajo conjunto", ha sentenciado.



GESTIÓN DE 2022 Y EMPLEO



Respecto a la gestión de su equipo de Gobierno en el pasado año 2022, Salaya ha destacado que el ayuntamiento cacereño ha concurrido a todas las convocatorias de fondos europeos que responden a las necesidades de la ciudad, y se han concedido el 80% de los proyectos solicitados y resueltos, por lo que se han diseñado proyectos por más de 16 millones de euros, que están en diferentes grados de ejecución.



Por ejemplo, se ha continuado con la ejecución de las operaciones integradas en la Edusi, y su finalización está prevista para diciembre de 2023, con un porcentaje actual del 59,52% "ya licitado o ejecutado".



También se han impulsado proyectos privados como la urbanización de la parcela del antiguo matadero, donde se construirá el parque comercial Way, o la parcela de La Calera en el Nuevo Cáceres, donde también se proyecta otro parque comercial que ya cuenta con licencia de obra.



Con todo ello, la intervención del alcalde cacereño ha comenzado destacando las cifras de desempleo en la ciudad, que son las más bajas desde el año 2008, ya que, según datos del observatorio de empleo del Sexpe, la ciudad cuenta con 1.295 parados menos que en mayo de 2019.



"Pero lo más positivo es que muchos jóvenes están encontrando empleo", ha recalcado Salaya, que añade que "las últimas cifras muestran que actualmente hay 678 desempleados menos en la franja de edad de menores de 35 años que cuando llegamos a este ayuntamiento".



Además, ha comparado la situación de desempleo de la capital cacereña con Mérida y Badajoz, de manera que Cáceres tiene la tasa de desempleo más baja, con un 15,54%, mientras que Mérida cuenta con un 17,41% y Badajoz, un 18,52%. "Pero estos datos no deben servirnos para acomodarnos, ni para caer en el triunfalismo, sino que deben ser un acicate para seguir trabajando en esta senda", ha reiterado.



Respecto al Instituto de Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), el alcalde ha detallado que contó en 2022 con un presupuesto superior a los 4 millones. Al que hay que sumar los gastos de personal y subvenciones que llegan desde la Junta de Extremadura, lo que hace que el presupuesto supere los 5,3 millones de euros.



"Si seguimos hablando de avances, destacar que la mitad de las obras del crédito de 8 millones están en licitación, finalizadas o en marcha. Además, se han empleado 1.500.000 millones en mantenimiento y accesibilidad, cuando llegamos al ayuntamiento había 900.000 destinados a este fin", ha apuntado.



Con respecto a la contratación del pasado año, se han publicado en el portal de contratación 93 licitaciones con un importe algo superior a 13 millones de euros, y se han recibido más de 240 comunicaciones de inicio de actividad empresarial en el pasado año.



CULTURA Y TURISMO



En cultura, Salaya ha recordado que en 2022 la ciudad subió 14 puestos en el ránking del Observatorio de Cultura, entrando por primera vez en el top 10 de ciudades con mejor oferta cultural del país. De media hay unos 100 espectáculos programados cada mes. "Antes no había opciones de ocio y ahora hay que elegir entre varias", ha dicho.



En 2023 la marca de festivales "será una realidad", ha subrayado el alcalde que ha anunciado que la ciudad contará con "los mejores espectáculos del país" y se seguirá apostando por la programación propia del ayuntamiento para llevarla a todos los barrios.



En cuanto al turismo, el alcalde ha destacado el "año histórico" que ha vivido el sector, con datos superiores a la pandemia. "Cáceres se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este 2022 porque es una de las ciudades con un mayor crecimiento de sus ingresos turísticos", ha resaltado, ya que se ha conseguido elevar la ratio de rentabilidad en un 20,5% este año.



El alcalde ha concluido que "afrontamos con ilusión este nuevo año que se presenta muy emocionante para nuestra ciudad. Ya insistimos el año pasado, en esta misma rueda de balance, en que las posibilidades de Cáceres son inmensas. Y no son palabras, los hechos están a la vista".