La lluvia crea numerosas incidencias en Cáceres y obliga a aliviar embalse del Guadiloba

La lluvia persistente que ha caído sobre la capital cacereña en las últimas horas ha provocado numerosas incidencias en vías públicas que han tenido que ser cortadas por balsas de agua, así como en domicilios particulares donde los bomberos y la policía han tenido que actuar por inundaciones o caídas de techos, pero no ha habido que lamentar daños personales.



La Ribera del Marco está desbordada por varios puntos y se han cortado los puentes peatonales de los alrededores, además del acceso por tráfico al barrio de Vistahermosa desde la prolongación de la avenida de San Francisco, por lo que a este lugar hay que acceder desde la Ronda Sureste.



Además, ha habido que cortar varias calles como Molineros, en el polígono de Capellanías, donde se han abierto las alcantarillas para facilitar la evacuación del agua, y la calle Las Águilas y Atahualpa por balsas de agua. Varios equipos de operarios trabajan en diferentes barrios de la ciudad para limpiar y ayudar a aliviar las balsas de agua y los más afectados son Aguas Vivas y la zona de San Francisco.



El pantano de Guadiloba, que ha alcanzado el 85% de su capacidad, ha abierto las tres compuertas de los aliviaderos laterales aunque las otras tres centrales permanecen cerradas en previsión la evolución de la climatología, según ha explicado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien ha presidido este martes una reunión para coordinar las actuaciones a llevar a cabo en la ciudad en caso de emergencias.



Salaya ha explicado en rueda de prensa que se está aliviando el pantano de forma "razonable" y "con mucha prudencia" para evitar inundaciones en las huertas ubicadas río abajo, y ha señalado que los hortelanos y propietarios de fincas y viviendas de esta zona han sido avisados con antelación para que pudieran desalojar los animales a tiempo.



El punto más conflictivo cuando se produce un desembalse del Guadiloba es en las proximidades de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), donde confluyen la Ribera del Marco y el río Guadiloba, por lo que aquí se ha producido una importante acumulación de agua pero el regidor ha negado que la EDAR estuviera abierta y vertiendo al exterior.



"No es cierto que la EDAR esté vertiendo a la Ribera del Marco", ha zanjado Salaya, quien ha insistido en que el agua no está entrando en la planta depuradora.



CERRADOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y PARQUES



También se ha decidido cerrar las pistas deportivas y los polideportivos, así como las casas de cultura, los centros de mayores y el Espacio para la Creación Joven, y se han suspendido las actividades municipales que se realizan en estos edificios para evitar desplazamientos innecesarios de la población y prevenir problemas de circulación.



Los parques perimetrados que se cerraron ayer (Parque del Príncipe, El Rodeo, Padre Pacífico, Ribera del Marco, el Olivar Chico de los Frailes, el parque de Maltravieso y el de Cristina Ulloa), permanecerán sin acceso hasta que mejore la climatología, y tampoco se puede circular por la bandeja central del Paseo de Cánovas, aunque sí por los laterales.



En cuanto a las personas sin hogar, han sido alojadas o bien en el Centro Vida de Cáritas o en los pisos que esta organización tiene en la calle Clavellinas.



Salaya ha explicado que se irán tomando decisiones según avance la situación por lo que el gabinete de crisis se seguirá reuniendo para centralizar toda la información y las actuaciones a seguir en caso de emergencia.



Ese gabinete está compuesto por el alcalde; la concejala de Seguridad, María José Pulido; el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán; los jefes de Servicios Públicos, Parques y Jardines e Infraestructuras; así como bomberos, policía, las organizaciones Cruz Roja, DYA, ARA, y responsables de las empresas concesionarias de limpieza viaria (Conyser), parques y jardines (Thaler) y el servicio de agua (Canal de Isabel II).