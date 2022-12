Diputación muestra mapas de siglos XVI, XVII y XVIII con formación de fronteras extremeñas

La Diputación de Cáceres muestra desde este próximo lunes, 12 de diciembre, mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII que recogen la configuración de fronteras de Extremadura y la población de Serracim.



A comienzos del siglo XVII en los mapas de lo que hoy es Extremadura y otros mapas de la Península Ibérica se podía encontrar una población llamada Serracim, a medio camino entre La Zarza y Valverde del Fresno, una localidad que se deja de ver en la cartografía a partir de 1749. Esta es una de las curiosidades que se puede contemplar en la nueva edición del programa de la Diputación de Cáceres 'Hablan nuestros documentos', y que lleva por título 'Cáceres en los mapas y el misterio de Serracim'.



Como viene siendo habitual, esta exposición, organizada por la Sección de Archivo y Bibliotecas de la Institución provincial, se podrá ver, a partir de este lunes, en el vestíbulo del edificio Pintores 10, en la capital cacereña.



En este caso, y siguiendo con la filosofía del programa de acercar aspectos históricos y sociales a través de los fondos documentales y bibliográficos, se podrán contemplar mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII; conocer cómo se fueron conformando las fronteras de lo que hoy es Extremadura, y trabajos de geógrafos y cartógrafos como Gerardus Mercator (1512-1594), Tomás López (1730-1802), Frederick de Wit (1630-1706) o Didier Robert de Vaugondy (1723-1786).



Documentos de un enorme interés, a pesar de que "son muchos los errores los que se pueden encontrar en los mapas de Extremadura hasta el siglo XVIII", tal como indica la jefa del Archivo y Bibliotecas, Montaña Paredes, errores que puede ser de localización ("en un mapa de 1601, Alcántara está mucho más alejada de la frontera portuguesa que Cáceres"), o de interpretación ("el río Tuerto, río Torto en Portugués, que hace frontera entre España y Portugal, en algunas ocasiones se representa no como río sino como población).



También puede haber errores de transcripción, "ya que, al fin y al cabo, los cartógrafos no usaban la misma lengua ni estaban familiarizados con nuestra toponimia, a lo que se sumaba que tenían que grabar en la plancha el nombre al revés para que quedara al derecho sobre el papel, podría ser que por esta razón, a veces La Zarza, cuya escritura antigua era Çarça, la encontramos como Çacra", ha indicado.



Quizá algún error de interpretación o de transcripción podría ser la explicación a la misteriosa población de Serracim. A este respecto, Montaña Paredes ha explicado que en el transcurso del trabajo de documentación para llevar a cabo esta exposición, se han podido topar con más de diez mapas en los que aparece una población situada en un lugar concreto, "pero de la que nada sabemos, a pesar de que se le da una gran importancia, pues aparece no solo en los mapas de Extremadura sino en algunos otros que muestran la Península Ibérica al completo".



En unos casos aparece como Serracim y en otros como "Secraccim", según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Por la semejanza fonética "podríamos pensar que se traba de una corrupción de Ceclavín, pero en algunos casos aparecen ambos nombres en el mismo mapa y, además, la ubicación de Serracim es invariable: a medio camino más o menos entre La Zarza y Valverde del Fresno", ha señalado.



Será en 1749 cuando se vea por última vez Serracim, "a partir de entonces, en el mismo lugar aparece Venta del Caballo", concluye.