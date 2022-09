Las actividades de AstroCáceres llegan este fin de semana a Guadalupe y Torrejón el Rubio

Las localidades de Guadalupe y Torrejón el Rubio disfrutarán este fin de semana de las actividades de AstroCáceres, el programa de turismo astronómico que organiza la Diputación de Cáceres para impulsar a la provincia como destino de los amantes de la observación del cielo y las estrellas.



Así pues, este viernes, 16 de septiembre, Guadalupe disfrutará de la actividad denominada 'La dehesa bajo un manto de estrellas'. El hilo conductor de la actividad estará relacionado con la noche en la dehesa y busca despertar la curiosidad de los participantes no solo por temas científicos relacionados con la astronomía sino por curiosidades y asuntos que tienen que ver con el lugar donde se celebra la actividad.



En concreto, la velada comenzará con un recorrido a pie al anochecer de 1,3 kilómetros entre espesos encinares hasta llegar a la zona de observación, el Parque Estelar privado 'El quinto clima'. Allí se conocerá el porqué del nombre del parque estelar y su relación con la historia de Guadalupe.



A continuación, se recorrerá el cielo nocturno, primero a simple vista, reconociendo las constelaciones y estrellas presentes en el firmamento y, después, a través de telescopio para acercar algunos de esos singulares y desconocidos objetos de cielo profundo que no se pueden distinguir a simple vista, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.



Ya el sábado, día 17, AstroCáceres llegará a Torrejón el Rubio con la actividad 'Astroexperiencia desde Monfragüe'. La observación, que tendrá lugar en el parque estelar de Astroexperiencias Monfragüe, no solo será la acción de ver o mirar sino que se busca hacer más comprensible el universo, además de sensibilizar sobre la conservación de los cielos estrellados y hacer un uso más racional de la iluminación de los entornos para erradicar la contaminación lumínica.



Cabe destacar que estas dos actividades estarán dirigidas por personal especializado y puede participar público de todas las edades, aunque los menores deberán ir acompañados.



En la página web www.astrocaceres.com se puede consultar toda la información, además de poder hacer las inscripciones para próximas actividades en otros municipios. El plazo de inscripción siempre se abre diez días antes de la actividad en cuestión.