Las fuentes clausuradas en Cáceres por la legionela siguen sin funcionar

Ep.



Las nueve fuentes de agua potable del entorno del área de salud de San Jorge en Cáceres, que fueron clausuradas tras los casos de legionela detectados en la ciudad hace un mes, siguen sin funcionar a pesar de que tanto el Servicio Extremeño de Salud (SES) como el Centro de Alerta Sanitaria del Sistema Nacional de Salud han dado por cerrado el brote, que ha afectado a una veintena de infectados y ha producido cinco muertes de personas con patologías inmunológicas previas.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha confirmado que se ha preferido no abrir las fuentes, que en unos primeros análisis ya han dado negativo en la bacteria, y se ha optado por esperar al resultado de una nuevas pruebas que se han realizado para "garantizar que todo se hace bien". "Preferimos curarnos en salud, nunca mejor dicho", ha indicado el regidor.



También el géiser del lago del parque El Rodeo, que dio positivo en legionela pero no se pudo determinar qué tipo concreto, sigue cerrado, al igual que el mecanismo del lago, que ha sido hiperclorado.



"Estamos pecando de muchísima prudencia porque esto es una cosa que ha pasado muchas veces y, a lo mejor, no siempre se ha tenido tanta transparencia, pero sí se reabrirán en cuanto se tenga la seguridad de que está todo bien", ha recalcado.



Cabe recordar que el PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, han solicitado una comisión extraordinaria en el ayuntamiento cacereño para que se dé cuenta de la gestión que se ha realizado en este asunto de salud pública que ha afectado a la ciudad este verano.