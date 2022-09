El SES da por cerrado el brote de legionela en Cáceres

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Centro de Alerta Sanitaria del Sistema Nacional de Salud han dado por cerrado y "solucionado" el brote de legionela que se ha producido este pasado mes de agosto en Cáceres, en el que se han detectado una veintena de infectados y se han producido cinco muertes de personas con patologías inmunológicas previas.



Además, también se ha autorizado ya la puesta en funcionamiento de las fuentes de agua potable que se habían clausurado en el parque del Rodeo, donde se había detectado la bacteria en el géiser del lago. También se puede poner en marcha el riego de plantas, aunque en horario de una a seis de la madrugada y con la condición de tomar la temperatura en las bocas de agua, ya que la legionela aparece más fácilmente con temperaturas superiores a los 25 grados. El géiser, no obstante, seguirá sin funcionar.



Así lo ha adelantado este jueves el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha asegurado que la reapertura de estas fuentes y del riego "no comporta en ningún caso un peligro para la salud de la ciudadanía de Cáceres".



"Es decir, se puede pasear por El Rodeo y no hay riesgo para que aparezcan nuevos casos de legionela", ha aseverado el responsable regional, que ha incidido en que se ha dado permiso al Ayuntamiento de Cáceres para que ponga en funcionamiento las fuentes, no así el géiser y el lago, que "se está intentando controlar con hipercloración y con la limpieza de las conducciones".



Vergeles ha confirmado que "ya no es necesario" enviar informes diarios al Centro de Alerta Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, sobre el desarrollo de este "acúmulo de casos de legionela", ha dicho, ya que no se puede considerar un brote por el número de infectados. "Está controlado por lo que nos han pedido que solo enviásemos un informe si se producía algún cambio significativo en la situación", ha recalcado.



No obstante, en coordinación con el ayuntamiento cacereño, se siguen llevando a cabo labores de mantenimiento para asegurare que no haya presencia de legionela en las aguas de la ciudad. "Eso es un proceso largo que lleva su tiempo pero es una actitud puramente preventiva y de responsabilidad respecto al control de la calidad del agua", ha subrayado Vergeles.



Asimismo, ha avanzado que el estudio oficial de los serotipos no está finalizado por parte del Centro Nacional de Microbiología y todavía se tardará en saber los resultados pero, en cualquier caso, según el consejero esos datos aportan poco valor desde el punto de vista de la salud pública.



A la pregunta de si se puede vincular la aparición de casos a las fuentes que fueron clausuradas, Vergeles ha respondido que según la "causalidad" parece que los hechos estuvieran relacionados, "puesto que cerradas las fuentes se acabaron los casos", aunque como se va a saber de forma definitiva será con el estudio del serotipo.



"En principio, uno de los hechos es que al cerrar las fuentes se acaban los casos", ha incidido el consejero, que ha recordado que en estos tiempos, a partir de 25 o 30 grados, la legionela crece muy bien en determinadas conducciones de agua, y pueden dar positivo hasta los grifos de nuestra casa, sin que se produzcan infecciones por ello.



El problema en Cáceres ha sido que algunas de las personas infectadas, cuyos domicilios también están siendo analizados, tenían una situación comprometida desde el punto de vista inmunológico, y, desgraciadamente, "la repercusión clínica de la infección es más frecuente en estas personas que tiene peor estado de salud por su propia enfermedad de base", ya que las personas fallecidas tenían problemas oncológicos y neumológicos.



Vergeles ha destacado que los casos se han detectado "muy a tiempo" porque normalmente suelen ser ciento de personas las que resultan infectadas en este tipo de brotes, y "aquí no ha sido así". Asimismo, ha valorado la "estrecha" colaboración con el ayuntamiento cacereño que "ha permitido tomar las decisiones que hayan cortado la aparición de nuevos casos".



El consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto tras inaugurar en Cáceres el acto del Día Internacional de la Enfermería de Salud Mental, en el salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería.