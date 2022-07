1.000 menores de 16 años utilizan ya el autobús urbano de Cáceres de forma gratuita

Ep

Unos mil jóvenes menores de 16 años ya pueden utilizar el bus urbano de Cáceres desde hoy de forma gratuita gracias a una medida que se ha puesto en marcha en la ciudad para fomentar el uso del transporte urbano y disminuir las emisiones de carbono.



Para solicitar la tarjeta, los jóvenes tienen que ir a las oficinas de Vectalia y ya presentando el resguardo de su solicitud y el DNI pueden montar gratis en el autobús hasta que esté listo el bonobús gratuito.



La medida, que se alargará durante los próximos seis meses, forma parte del acuerdo del PSOE con Unidas Podemos para apoyar los Presupuestos de 2022, y supondrá un gasto a las arcas municipales, en principio, de 170.000 euros, aunque habrá que esperar a cerrar la liquidación del ejercicio económico para calcular su coste exacto, que se espera mayor de lo previsto, según el número de solicitudes finales.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha explicado que habrá que analizar la idoneidad de la medida cuando pase un tiempo, ya que los viajeros menores de 15 años representan ahora en torno al 10% de los usuarios del autobús urbano, y esperan que con esta medida aumente ese porcentaje.



"La medida tiene unos objetivos muy claros como acercar a los jóvenes al autobús urbano y generar un hábito que se mantenga en los siguientes años", ha dicho el alcalde, que ha ofrecido este martes una rueda de prensa en una parada de bus de la calle Colón, junto a la portavoz de Unidas Podemos (UP), Consuelo López. También han asistido el concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, y el edil de UP Ildefonso Calvo.



Respecto a la posibilidad de ampliar la gratuidad del transporte urbano a otros colectivos y alargarlo en el tiempo, el alcalde ha apostado por ampliar la medida más allá de los seis meses previstos, pero, de momento, ve "inasumible" la gratuidad del servicio para toda la ciudadanía.



A la pregunta de si el próximo colectivo al que podría extenderse la medida es a los estudiantes universitarios, el alcalde ha respondido que la línea Campus no necesita que se incentive su uso "porque va muy llena", y ha explicado que el actual contrato de autobuses marca unas pautas muy concretas y, además, no se recogieron las necesidades de la ciudad, como por ejemplo, un servicio al nuevo hospital que ya estaba en ciernes, por lo que "nació ya viejo".



No obstante, se ha modificado la extensión de líneas, el aumento de frecuencias y otras mejoras a lo largo de los años pero "ese contrato está muy al límite" y no se pueda aumentar más el gasto, tampoco en lo referente a la flota aunque antes de final de año se incorporará un vehículo cien por cien eléctrico.



HACIA UNA GRATUIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO



"El horizonte que tenemos es que el transporte urbano vaya siendo poco a poco gratuito, pero eso no lo puede afrontar solo el ayuntamiento y si la Unión Europea y el Gobierno de España se conciencian con esto y apoyan a los ayuntamientos, debemos ir hacia que el transporte sea gratuito en los próximos años porque permitiría mayor agilidad en el uso", ha explicado.



En este sentido, ha recalcado que si la descarbonización es parte de una política de Estado se debe apoyar a los municipios para que se pueda ir haciendo gratuito el transporte urbano cada vez para más colectivos.



De momento, Salaya ha insistido en que la iniciativa de la gratuidad para los menores de 16 años forma parte de un modelo de ciudad que busca contribuir a detener el cambio climático lo que lleva también lleva consigo medidas tributarias, como el aumento del IBI y del impuesto de circulación "que ha representado muy poco en la mayor parte de las familias, que ha representado un poco más en los grandes propietarios y que ha representado muchísimo en las familias con hijos menores de 16 años que gracias a eso van a poder coger el autobús urbano sin tener que pagar".



"Frente a eso hay otro modelo de política que es mantener los impuestos y seguir subiendo el billete del autobús como hemos visto durante los gobiernos del Partido Popular", ha incidido.



Por su parte, la portavoz municipal de UP, Consuelo López, se ha congratulado de la respuesta que ha tenido la ciudadanía a esta medida, que ya han solicitado mil jóvenes, y que podrá aumentarse porque se puede seguir solicitando durante todo el tiempo que esté en vigor, con el único requisito de ser menor de 16 años.



"Esto va a repercutir en la economía familiar de una manera importante", ha dicho López, que ha augurado que los jóvenes estudiantes que se desplazan desde los barrios a los institutos del centro van a verse muy beneficiados por la gratuidad del autobús, una medida que UP espera que "venga para quedarse". López cree que es importante "invertir" en servicios públicos porque "no es un gasto".