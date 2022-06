El nuevo concurso para la recogida de residuos en Cáceres se convocará en esta legislatura

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres está redactando los pliegos de condiciones para sacar a concurso la nueva contrata para la gestión de la recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, algo que se prevé pueda llegar antes de que se agote la legislatura con la novedad de que la nueva contrata se formalizará por 11 años y no por 15, como venía siendo habitual, debido a la nueva estructura de costes.



El actual contrato, formalizado con la empresa cacereña Conyser, se prorrogó hace un año para dar continuidad al servicio hasta que se convocara la nueva adjudicación que se ajustase a la ordenanza municipal de limpieza viaria, que se aprobó en septiembre de 2021, y se realizaran algunos ajustes económicos.



Ahora, según ha explicado el concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, teniendo estas nuevas normas en cuenta, se están redactando los pliegos administrativos una vez que "hace un mes" ha quedado aprobada y ratificada la estructura de costes en el Pleno municipal.



"Una vez aprobada la estructura de costes ya hemos podido proceder al inicio de la redacción de los pliegos, que es en la fase en la que estamos", ha dicho el edil, que ha trasladado a los servicios técnicos municipales la importancia de que este concurso "salga cuanto antes" porque, aunque el servicio está garantizado, hay inversiones que deben empezar a realizarse y que no se pueden acometer hasta que no se adjudique la nueva contrata.



Licerán ha agradecido a Conyser su colaboración "absoluta" en la prestación del servicio porque "no ha faltado nunca ni un material ni un medio", pero "es importante que cuanto antes salga este nuevo servicio", el cual debe ser más adaptado al año 2022 que hace 15 años cuando se hizo esta contrata porque las tecnologías y los medios han avanzado mucho en este período, según ha dicho el edil este martes en una rueda de prensa al ser preguntado por este asunto.



Cabe recordar que este contrato con Conyser se prorrogó en julio de 2021 y, una vez redactados los pliegos de condiciones del concurso, deben llevarse a las comisiones informativas correspondientes y al Pleno. Después, tendrá que afrontar un periodo de exposición pública para presentación de alegaciones, recogida de ofertas de las empresas interesadas, llevarlas a la mesa de contratación para adjudicar el servicio y ponerlo en marcha, un proceso que puede alargarse varios meses.



El contrato de limpieza viaria y recogida de basuras es uno de los más importantes del ayuntamiento cacereño en cuanto a volumen económico por detrás del servicio integral del agua y por delante del de autobuses urbanos. En la actualidad, con 15 años de adjudicación, supone un desembolso de unos 125 millones de euros en total, ya que la recogida de basura suponen unos 2,5 millones al año y la limpieza de calles se sitúa en torno a 6 millones anuales.



Al anterior concurso hace quince años se presentaron tres ofertas, dos de grandes grupos empresariales de ámbito nacional (Sufi y Urbaser) y la tercera del grupo cacereño Conyser, que siempre se ha encargado de la recogida de basura y la limpieza de la ciudad.