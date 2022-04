De Miguel ve “terrible” decir que Valdecañas no tiene declaración expresa como zona ZEPA

Rd./Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado duramente la estrategia que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, está llevando en todo lo referido a Valdecañas.

Así pues, en una pregunta formulada sobre este asunto al dirigente regional en el Pleno de este jueves en la Asamblea, le ha dicho que no se esperaba que “fuera a montar este culebrón”.

De Miguel ha afirmado que “es terrible” escuchar al presidente de la Junta decir que no hubo declaración expresa de Valdecañas como zona ZEPA. “cuando en la propia web de la Junta se encuentran documentos que atestiguan que es zona protegida por la Red Natura desde 2003”.

“¿Quién es el cerebro de esta operación?, porque parece que es obra de Iván Redondo”, se ha preguntado la diputada de la formación morada.

La portavoz de Unidas Por Extremadura también ha acusado a Vara de encargar una encuesta sobre Valdecañas “totalmente dirigida y manipulada”. De hecho, ha argumentado esta acusación por la forma en la que se han formulado las preguntas.

Una de esas cuestiones, según la también presidenta del Grupo Parlamentario, ha sido: “se ha dicho que derribar el complejo residencial en Valdecañas supondría un coste medioambiental superior al mantenerlo como hasta ahora”.

“¿Quién ha dicho eso, señor Vara? Porque los únicos legitimados para decir eso son los científicos del CSIC que, tras muchos meses de estudio, llegaron precisamente a la conclusión contraria”, ha asegurado De Miguel.

De la misma forma, la portavoz le ha sugerido al máximo dirigente regional que, ya que la formulación de las preguntas ha estado así de dirigida, por qué no han hecho otro tipo de preguntas, como por ejemplo: “Se ha dicho que los extremeños no deben pagar ni un euro del derribo, ¿está de acuerdo con que los responsables políticos y promotores asuman este coste con su propio patrimonio como hacen alcaldes con sentencias de prevaricación urbanística?”.

Por último, la presidenta de Unidas Por Extremadura también se ha referido a la modificación de la Ley del Suelo estatal que está planteando el gobierno de Fernández Vara para intentar salvar Valdecañas.

A este respecto, De Miguel ha criticado que escondan esta intención bajo el argumento de que es imposible construir centros de mayores en municipios que son zonas ZEPA porque “tenemos decenas de residencias a medio construir por toda la geografía extremeña que llevan esperando años a ser finalizadas y no están en zonas ZEPA”.

“No ponga esa excusa porque no cuela. Deje de enredar con Valdecañas, pida perdón y asuma responsabilidades”, ha sentenciado dirigiéndose a Fernández Vara, según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

VARA: NO HAY "DECLARACIÓN EXPRESA" SOBRE ZONA EMBALSE VALDECAÑAS

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este jueves en que no hay una "declaración expresa" sobre la zona ZEPA del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres.

"Si la pregunta es si el embalse de Valdecañas estaba incluido en la propuesta que en el año 2003 se elevó al Ministerio de Medio Ambiente y a la Unión Europea, la respuesta es sí. Si la pregunta es si hay una declaración expresa sobre la zona ZEPA del embalse de Valdecañas, la respuesta es no", ha sostenido.

De igual forma, Fernández Vara, quien ha indicado que no entendía la formulación de la pregunta de De Miguel, ha informado de que seis zonas ZEPA fueron declaradas así por una ley en el parlamento regional en 1998 y que hay ocho zonas ZEPA que en el año 2000 fueron declaradas así por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

"Si la pregunta es si en el año 2006 una ley incluyó una referencia genérica a las zonas que hubieran sido declaradas, clasificadas o delimitadas, la respuesta es sí", ha aseverado el presidente autonómico.

"El final de todo esto, señoría, no es lo que yo pienso, es lo que piense quienes van a tener que acabar resolviéndolo, porque aunque usted crea todo lo contrario la gente tiene una cierta tendencia a defender lo que piensa que son sus derechos, y esto al final no es una opinión, no será mi opinión la que prevalezca, será lo que determine la Comisión Jurídica y lo que determine el Consejo de Estado del Reino de España", ha insistido.