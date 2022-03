Unidas Podemos urge iniciar medidas de movilidad aprobadas en el Pleno de enero en Cáceres

El grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado que el equipo de Gobierno "hace oídos sordos" al mandato emanado del Pleno de enero cuando fue aprobada, por 24 votos, la moción ejecutiva presentada por la formación morada, "por una política de cero accidentes y el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos por la Dirección General de Tráfico en Cáceres".

En concreto, el concejal Raúl Martín ha recordado que "es de obligado cumplimento" la puesta en marcha de las medidas aprobadas que se estructuran en tres bloques: para el peatón, para las personas usuarias de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), y los conductores de vehículos.

Según sus palabras, "el equipo de Gobierno, de nuevo, actúa con dejadez y, tras dos meses desde su aprobación, no ha puesto en marcha ninguna medida de las aprobadas".

Así pues, la de enero fue la primera moción ejecutiva presentada por una formación política en la ciudad de Cáceres tras la reforma del Reglamento Orgánico Municipal (ROM). Este tipo de moción, a diferencia de otras, es de obligado cumplimiento, una vez aprobada en Pleno.

De este modo, para impulsar la sostenibilidad y seguridad vial en la ciudad, Unidas Podemos propuso una triple batería de medidas. De hecho, destinadas al peatón, Unidas Podemos exige la creación de pasos de peatones en todos los distritos donde sea necesario y se mejore su visibilidad al tiempo que se asegure el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

Por su parte, destinada a los conductores, se pide la creación y difusión de campañas informativas que logren aumentar la concienciación sobre la obligatoriedad de cumplir los límites de velocidad en el casco urbano.

Por último, destinadas a las personas usuarias de bicicletas y VMP, se incluía reforzar los controles pertinentes que garanticen su seguridad en aquellos carriles que comparten con otro tipo de vehículos.

"La actitud del equipo de Gobierno no hace sino aumentar nuestra desconfianza frente a los compromisos que suscriben porque una cosa son las palabras y otra muy distinta los hechos. Muchas de nuestras medidas no implicaban gasto alguno y aún así no se ha hecho nada", ha concluido Martín.