Durante 7 meses, bar Cáceres tendrá que cerrar 3 horas al día por incumplir medidas Covid

Ep

Un bar de Cáceres tendrá que cerrar tres horas al día durante siete meses después de que el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de la capital cacereña haya estimado parcialmente el recurso interpuesto por el empresario de hostelería respecto a una sanción que se le impuso desde el ayuntamiento en marzo de 2021 por incumplir medidas Covid.



La sanción municipal se interpuso por incumplimiento de las medidas de aforo, consumo en barra y distancia en la terraza, entre otras, lo que suponía una infracción de lo decretado por las autoridades sanitarias debido a la situación de pandemia.



Tras los informes periciales de la Policía Local, el consistorio cacereño sancionó al establecimiento Café Bar Miche, situado en la zona del puente de San Francisco, con un cierre de 4 horas y media diarias durante siete meses al considerar que todas las infracciones eran calificadas como graves.



La decisión fue recurrida por el dueño del bar y ahora el juzgado ha estimado parcialmente ese recurso porque considera que no todos los incumplimientos se pueden considerar graves al no suponer un peligro para la salud de las personas, por lo que reduce la sanción a un cierre del bar de tres horas al día durante siete meses.



En concreto, los incumplimientos de la normativa se refieren a excesos de aforo y de sillas situadas en el velador, no mantener la distancia de 0,4 metros del velador a la calzada, permitir el consumo en barra y por incumplir las condiciones de accesibilidad al no separar las mesas de la fachada en 1,80 metros, lo que dificultaba la circulación de los peatones, según se acredita en las fotos aportadas por la Policía Local.



Esto suponía acometer infracciones en varios artículos de la Ley 7/2019, de 05 de abril de espectáculos públicos y actividades recreativas de la comunidad Autónoma de Extremadura, además de las medidas especiales decretadas por la pandemia.



Contra la resolución del juzgado cabe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el plazo de quince días.



La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, ha indicado que la sentencia "viene a validar el sistema de trabajo" que se lleva a cabo desde disciplina urbanística y Policía Local cuando se decidió cambiar la sanción económica por una reducción de apertura de los establecimientos.



"Esta modalidad de sanciones nos parece que es ventajoso porque hace más pedagogía y al mismo tiempo cumplimos con nuestra obligación de hacer cumplir la ordenanza con rigor, porque las terrazas deben respetar los derechos de los ciudadanos en cuanto a movilidad, accesibilidad, ruido y a todas las cuestiones que interfieren en la convivencia ciudadana", ha dicho Pulido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Pulido ha defendido que el consistorio cacereño vela por cumplie "estrictamente" la normativa de terrazas sobre aforos y ruidos. "Queremos que los vecinos puedan andar por las aceras sin chocar con las sillas y que disfruten de la tranquilidad en sus casas sin ruido en las calles", ha concluido.