Los centros turísticos municipales de Cáceres aceptan ya la entrada de mascotas

De esta forma, Cáceres se convierte en una ciudad turística 'pet friendly' o amante de los animales y de las mascotas, "donde ya son bienvenidas con las lógicas normas de cortesía y siempre que vayan atadas para su control".

El concejal de Turismo, Jorge Villar, ha explicado que, durante un mes, se ha estado testando este sistema, y se ha comprobado que "no ha generado ningún problema" y, además, que "era muy bien aceptado por nuestros visitantes".



Junto con ello, ha explicado que "cada vez son más las personas que viajan con sus mascotas y, de esta forma, facilitamos que puedan entrar y que venir a la ciudad con sus mascotas no sea un impedimento para ello".



Villar ha recalcado que con esta medida, la ciudad se adapta una vez más a lo que piden los visitantes y a esa tendencia tan importante en turismo que es la de viajar con mascotas, porque "hay muchas personas que al elegir sus destinos tienen muy en cuenta si son ciudades amigables con ellas o no".



Según el concejal, "debemos estar adaptados a las nuevas formas de turismo y sobre todo ser una ciudad mucho más amigable también con los acompañantes animales de nuestros visitantes, porque ello redundará también en la imagen abierta de la ciudad y en el número de visitantes".