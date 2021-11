El Ayuntamiento de Cáceres conmemora el 25N con el reparto de flores color malva

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha congregado a políticos de todos los grupos con representación municipal, autoridades civiles y militares, miembros de diversos colectivos sociales y ciudadanos en general, en un acto que ha tenido lugar este jueves 25 de noviembre en el Foro de los Balbos, donde se han repartido flores, concretamente pensamientos color malva, y alumnas del IES Al-Qázeres han estrenado una canción contra la violencia machista.



De esta forma se ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, en el que también se ha dado lectura a un manifiesto redactado en el Consejo Sectorial de la Mujer en el que se reivindica la lucha contra la violencia machista, que se ejerce cada día en todas las partes del mundo.



En el manifiesto se recuerda que, a día de hoy, y durante este año, en España han sido asesinadas por sus parejas o exparejas un total de 37 mujeres, dejando huérfanos a 24 menores. Además, a esta cifra hay que sumarle las víctimas de la violencia vicaria que, como consecuencia de la violencia hacia sus madres, también han sido asesinadas.



"Estas cifras nos demuestran que, a pesar del trabajo que hacemos como sociedad para la erradicación de esta violencia, sigue habiendo camino por recorrer y, desafortunadamente, las mujeres seguimos estando visiblemente discriminadas, llegando a costarnos la vida a nosotras y nuestras familias", recoge el texto que ha sido leído por Sandra Marín Gómez, de la delegación diocesana de personas migrantes y refugiadas.



En el texto se hace hincapié en que la igualdad es un derecho y un deber de todo el mundo; y combatir la violencia machista debe ser, a nivel social, una prioridad absoluta. "Se trata de una situación de emergencia que debe ser abordada y erradicada por la sociedad en su conjunto, con formación que incida en su detección, incentivando la denuncia y persecución del maltratador; que es el único responsable, y con estrategias interdisciplinares para la recuperación de las mujeres y familias afectadas por esta lacra, que ya se ha cobrado 1.243 víctimas en España en los últimos 11 años", añade.



Por eso, desde el Consejo Sectorial de la Mujer se considera "fundamental" instar a los poderes públicos a la promoción de medidas que aseguren la independencia económica de las mujeres, fomentando su formación académica e impulsando el acceso al ámbito laboral en condiciones menos precarias, que supongan un avance en contra de la brecha a la que nos enfrentamos día a día.



También se solicitan medidas que luchen contra la violencia económica y patrimonial que padecen las mujeres y que, en muchas ocasiones, condiciona a la dependencia del agresor, eliminando la posibilidad de decisión y, con ello, la autonomía.



Igualmente se pide el reconocimiento de las labores de cuidado como una profesión de pleno derecho, "con un amparo legal digno y recursos públicos que faciliten el ejercicio de dicho empleo", porque "no puede seguir recayendo sobre las mujeres la atención de menores y familiares como algo naturalizado", ya que provoca una desvinculación del ámbito laboral para compaginar dichos cuidados y reflejando así la violencia estructural del sistema patriarcal.



Por todo ello, el Consejo Sectorial de la Mujer de la ciudad de Cáceres pide "la implicación desde nuestras familias, desde nuestra sociedad, en el ámbito educativo y desde todas las administraciones públicas, para divulgar que la igualdad y la no violencia es un derecho universal" porque "solamente así, conseguiremos propiciar el cambio social en los patrones de comportamiento que logren eliminar toda violencia contra la mujer, por el hecho de serlo".



LUCHA FEMINISTA



Tras la lectura del manifiesto ha tomado la palabra el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, en nombre de toda la corporación municipal para agradecer el trabajo a todas las personas que han participado en el acto desde el IMAS, hasta las asociaciones de mujeres o las alumnas del IES Al-Qázeres.



"Hoy es un día para reivindicar y recordar que no hay otro origen en la violencia machista que la desigualdad de género y no hay otra solución a la desigualdad más que la igualdad de género, y no hay otro camino para alcanzarla más que la lucha feminista", ha subrayado.



Para terminar el acto, las alumnas del ciclo de Igualdad del IES Al-Qázeres han interpretado una canción de rap compuesta por ellas en las que se recogen algunas de las situaciones que viven las mujeres que son víctimas de violencia de género.



Al finalizar, se han repartido entre los asistentes flores de color malva, en concreto pensamientos, donados por la Talher, la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de parques y jardines.