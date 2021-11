Desembalses en Monfragüe no han provocado afecciones a hábitats ni a especies catalogadas

El director general de Sostenibilidad, Jesús Moreno, ha asegurado este miércoles que no se han registrado tras los desembalses afecciones a hábitats ni especies catalogadas en Monfragüe, ni tampoco presencia de fauna piscícola muerta, así como que se analizan los posibles efectos sobre la calidad el agua.



Así lo ha indicado en su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea de Extremadura este miércoles, donde ha informado sobre las posibles repercusiones ambientales provocadas en el Parque Nacional de Monfragüe debido a los desembalses llevados a cabo por lberdrola en la zona.



En concreto, Moreno ha indicado que durante los meses de verano se produjeron reuniones con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Guadiana, a los que se reivindicaron "actuaciones legales urgentes".



De esta forma, y como resultado de la situación ocasionada se modificó la legislación estatal de aguas, y Moreno ha recordado que "el 14 de septiembre se publicó la modificación del RDL 17/2021 por la que se obliga a las confederaciones a que en el inicio de cada año hidrológico fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos.



Una medida que sirve tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes", una medida que evitará "futuros efectos indeseados" sobre la flora y la fauna, según informa la Junta en una nota de prensa.



En su intervención, el director general ha destacado que los desembalses realizados en el río Tajo, no solo los que se han desarrollado en el entorno de Monfragüe, son "un ejemplo de malas prácticas" en la gestión de los embalses, sobre los cuales no tuvieron conocimiento previo, y ha reiterado que las competencias le corresponden a la Confederación Hidrológica del Tajo.



En este sentido, desde la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, y en desarrollo de sus competencias a través de las tareas de vigilancia dentro del Parque Nacional, se han seguido los efectos ambientales producidos, concluyéndose que "no se han registrado afecciones a hábitats ni especies catalogadas, ni presencia de fauna piscícola muerta en Monfragüe".



El director ha puesto como ejemplo, dentro de las competencias en especies protegidas, la paralización por un requerimiento del desembalse en Valdecañas ante la posible afección a especies limnícolas.



CALIDAD DEL AGUA



Tal y como recuerda la Administración autonómica, dentro de Monfragüe se han detectado "problemas de eutrofización" en la cola del embalse de Alcántara. El tramo del río Tajo aguas abajo del embalse de Torrejón-Tajo, especialmente desde la presa hasta el puente del Cardenal, ha presentado "una calidad del agua deficiente, propios de aguas poco profundas".



Actualmente se sigue recopilando información, especialmente desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, para verificar el alcance de la afección a la calidad del agua por si hubiera derivado en una "alteración grave de las condiciones naturales" del Parque, así como sobre posibles causas de dicha afección más allá de la mala calidad del agua del río Tajo.