Salaya: La productora de Juego de Tronos ha cumplido con todo lo negociado para el rodaje

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha valorado que la productora HBO, que está rodando en la ciudad la precuela de Juego de Tronos, titulada 'La Casa del Dragón', ha respetado "todos" los acuerdos a los que se llegó con el ayuntamiento cuando se empezó a negociar hace dos meses el desembarco del equipo.



Salaya ha destacado que, debido a la magnitud del rodaje, se negoció cómo se iban a hacer los cortes de calles para que afectasen lo menos posible a los vecinos, y que no hubiera cierres globales de la parte antigua, sino puntuales por zonas. La productora también se comprometió a tener personal de seguridad privada para acompañar a los vecinos hasta la puerta de sus casas cuando tenían que atravesar el rodaje, y se ha intentado hacer todo "con el menor impacto posible en la convivencia".



Y la parte más importante es que también se negoció que todos los servicios se contratasen en Cáceres, de manera que han trabajado empresas de maquinarias, de autobuses para los desplazamientos, de hostelería, de ropa, etc, con lo que ha supuesto un impacto en la economía local "importante", aunque no se ha cuantificado todavía el dinero que la productora ha dejado estos días en los negocios de la ciudad, pero Salaya estima en "varios millones de euros".



Cabe recordar que la producción ha movilizado a casi mil personas, con lo que eso ha supuesto para la ocupación hotelera, y el ayuntamiento "está contento" por cómo se ha trabajado y organizado todo el dispositivo y, según el alcalde, la productora "también está contenta de cómo trabajamos aquí".



"Las cosas están saliendo bien", ha recalcado Salaya, que ha valorado la repercusión que el rodaje está teniendo en la ciudad que está presente en blogs especializados y en medios generalistas, lo que supone una importante difusión turística para Cáceres.



Aunque no se puede acceder a los contenidos de la serie hasta que se emita en 2022, la idea es hacer un trabajo de difusión de este recurso turístico para atraer visitantes a la ciudad.



VUELVEN EL 3 DE NOVIEMBRE



La productora, que comenzó a grabar el pasado 11 de octubre y tenía pensado concluir el día 21, ha tenido que suspender el rodaje al detectarse un positivo por coronavirus en el equipo. La idea es que regresen el miércoles día 3 de noviembre a concluir las escenas pendientes, una fecha que se ha pedido para no interferir en el puente de Todos los Santos en el sector de la hostelería y los guías turísticos, como pasó en el puente del 12 de octubre.



"Estamos contentos de cómo ha salido todo porque se han cumplido todo lo negociado", ha recalcado Salaya, que no obstante ha pedido disculpas a los vecinos y a los negocios de la zona por los errores que se hayan podido cometer porque "siempre hay cosas mejorables" pero, en términos generales, ha agradecido a la productora el "respeto" con el que han trabajado estos días.