Valencia de Alcántara ya cuenta con un Centro Circular FAB

Valencia de Alcántara (Cáceres) ya cuenta con un Centro Circular FAB que se une a la red provincial que se está desplegando por varios municipios, donde se han puesto en marcha estos espacios digitales que pretenden ser un nido de creación de empleo a través de la innovación.



En concreto, el diputado de Innovación y Provincia Digital de la Diputación de Cáceres, Santos Jorna, ha participado este miércoles en la jornada de presentación del Centro Circular FAB, que está situado en el edificio Castillo-Fortaleza de la citada localidad.



Además, esta sesión inicial ha contado también con la presencia del alcalde del municipio, Alberto Piris Guapo, y la asistencia de representantes de empresas, asociaciones, centros educativos y otras entidades del territorio.

Añadido a esta presentación del espacio, se ha llevado a cabo una demostración de las tecnologías 4.0 del centro por parte de la Universidad de Extremadura y se ha informado sobre las actividades previstas hasta diciembre de 2021, según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



Estos centros son espacios que ponen a disposición de toda la ciudadanía de los municipios en los que se establece, y también a las localidades cercanas, un conjunto de actividades, tecnologías y recursos para inventar su empleo y forma de ganarse la vida.



En los Circular FAB se puede diseñar un propio empleo, actividad, proyecto, producto o servicio, mediante el aprendizaje de nuevas competencias aplicadas a un proyecto, y fabricar de forma práctica mediante el uso de las tecnologías de la cuarta revolución industrial aplicadas al proyecto: construcción e impresión en 3D, uso de tecnologías de corte de vinilo y láser, programación con arduino, creación de un robot, etc.



Además, los participantes en las actividades se relacionan con empresas, trabajadores y otros usuarios; a la vez que conocen y comparten sus proyectos para generar relaciones y alianzas.



El Circular FAB tiene una zona que dispone de tecnologías avanzadas de diseño y fabricación digital, impresión y modelado 3D; además también cuenta con otro espacio para el desarrollo de actividades formativas, talleres, workshops, charlas y encuentros, y uno más para relaciones sociales, coworking e ideación de proyectos compartidos, así como exposiciones permanentes para estimular la creatividad, detalla la Diputación cacereña.



Está abierto para cualquier persona, entidad o empresa que quiera inventar su empleo, desarrollar un producto o servicio, o llevar a cabo un proyecto. También pueden acceder colectivos como asociaciones, estudiantes y profesores de centros educativos, personas desempleadas, trabajadores, etc.



Dispondrá de actividades programadas (cursos, talleres, actividades demostrativas, etc...) en las que se pueden integrar las personas o grupos que lo soliciten, así como proponer el desarrollo de otras nuevas ajustadas a sus necesidades.



Su ámbito de actuación es comarcal y se integra dentro de la red provincial de Centros Circular FAB, en la que todos los espacios están interconectados a través de un sistema de networking y articulados en red para poder compartir recursos, herramientas, ideas, proyectos y conocimiento, informa la diputación cacereña.



Finalmente, cabe recordar que la red estará integrada por los Circular FAB de Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja, Trujillo y Valencia de Alcántara, a las que se une la capital cacereña con una sede central.