Laureano León, reelegido presidente del PP de la provincia de Cáceres con 97% de los votos

Ep

El Partido Popular de Cáceres ha elegido con más del 97% de los votos a Laureano León como presidente provincial del PP de la provincia de Cáceres para los próximos cuatro años.



León ha destacado que es un honor presidir el PP, pero lo es más ser militante del PP y ser "uno más" en esta "gran familia", porque los 'populares' tienen el reto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y "diseñar y crear un presente y un futuro mejor".



A la vez, ha resaltado que es un "privilegio" sentir el cariño, el apoyo y el respeto de los compañeros. "El reto del PP va a ser lograr gobernar en la mayoría de los municipios" de la provincia, en la Diputación de Cáceres y en Extremadura, por eso, "hoy comienza una nueva etapa y nuevas estrategias, porque el que el PP es la única alternativa seria y capaz de dar soluciones a los problemas" de la provincia, y a evitar que "la abandonen cada año cerca 40.000 cacereños para trabajar fuera".



León ha nombrado como secretario general de los 'populares' a Juan Luís Rodríguez Campos, que actualmente es Diputado en la Asamblea de Extremadura, y como coordinador general a Rafa Mateos Pizarro, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres.



Además, entre otros nombramientos destacan como portavoz del PP de la provincia de Cáceres a María Guardiola, como vicesecretario general, Sergio Rey, vicesecretario de Organización, Óscar Mateos, vicesecretario de Política Municipal, Francisco Ramírez, vicesecretario de Acción Electoral, David Dóniga, vicesecretaria de Formación, Inés Rubio.



También, vicesecretario de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Luis Miguel Núñez, vicesecretaria de Estudios y Programas, Isabel Palomino, vicesecretaria de Política Social, Marta Jordan, vicesecretaria de Política Sectorial, valentina Corrales, y como vicesecretario Territorial y portavoz de la Diputación, José Ángel Sánchez Juliá.León se va a rodear de un "equipo moderno, renovado, con experiencia y juventud", que además de trabajar por los municipios de la provincia, "den la cara" por los autónomos, nuestras pymes, nuestros agricultores y ganaderos, por el sector de turismo, por la hostelería, por los comerciantes, en definitiva, por los que lo han pasado mal a lo largo de esta crisis social, sanitaria y económica por la que estamos pasando, y por los que levantan cada día nuestra tierra con su trabajo y entrega.



Un equipo capaz de estar a la altura, que no defraude a nadie, porque hay que hacer frente al peor gobierno que es el del PSOE, que rompe con sus principios y con los ciudadanos.



El Congreso se ha celebrado este domingo en el Complejo Cultural San Francisco, donde se han dado cita representantes de los 'populares' de todos los municipios de la provincia, y al que ha asistido el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y la vicesecretaria nacional del PP, Ana Beltrán.



PONENCIA SOBRE LA DESPOBLACIÓN



El Partido Popular de la provincia de Cáceres ha reivindicado esta mañana en el XIII Congreso Provincial que hay que "trabajar y luchar contra la despoblación para lograr la igualdad de oportunidades en los municipios" de LA provincia y, acabar así, con uno de los wprincipales problemas" a los que se enfrenta hoy el mundo rural.



Esta ha sido la idea principal que se ha debatido en la ponencia del Congreso, que ha sido coordinada por Elena Manzano, Concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Cristina Ramírez, Alcaldesa de Alía, y María Jordan, Concejala del Casar de Cáceres.



Desde el PP se ha recordado que en la actualidad la provincia de Cáceres cuenta con 211 municipios de tamaño pequeño, es decir, que tienen menos de 5.000 habitantes y donde vive el 44% de la población, por ello, es "muy importante luchar contra la despoblación para garantizar el presente y el futuro del mundo rural".



Para ello, reclaman medidas fiscales y tributarias, con servicios de calidad como la educación, la sanidad, el transporte público, la conservación del patrimonio, el agua o la banda ancha, entre otros asuntos.



Los Populares han recordado que los ayuntamientos son la institución "más cercana y los que mejor conocen" los problemas que afectan a los municipios, y que el esfuerzo para frenar este problema "tan grave no debe corresponder únicamente a los alcaldes, ya que en numerosas ocasiones no cuentan con las ayudas y recursos suficientes para afrontar este reto".



A la vez, hay que ir "reconstruyendo los servicios perdidos y asegurar que en los pueblos haya oportunidades para vivir, buscando formas que compensen a los habitantes de los pueblos y mejorar la economía sostenible".



Asimismo, los 'populares' piden medidas como apostar por una fiscalidad diferenciada, lo cual "ayudaría sin lugar a dudas, a acabar con los desequilibrios y la despoblación del mundo rural".



Es fundamental, añaden, que los poderes públicos promuevan "condiciones favorables para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, ya que Extremadura es una de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea".



"Es más, nuestra situación estructural, económica y social es incluso más desfavorable que otras zonas de nuestro país, ya que cuentan con importantes singularidades fiscales y reciben importantes dotaciones presupuestarias", añaden.



El PP de la provincia de Cáceres ha destacado en su ponencia la necesidad de tomar medidas urgentes que se integren en un Programa Integral de Desarrollo Económico sustentado en dos grandes pilares. El primero de ellos un Programa de Infraestructuras que ponga fin a la carencias que tenemos, y en segundo lugar, un Régimen Económico y Fiscal especial, con el que promover la permanencia de la población en nuestra tierra.



Por otro lado, los Populares también han reivindicado la igualdad de oportunidades para los colegios rurales, que permitan a los alumnos de los municipios más pequeños seguir viviendo en ellos.



De este modo, señalan que "los recortes planteados por la Junta de Extremadura en este año en la provincia de Cáceres en materia de docentes, maestros y de ciclos son incomprensibles y dañan las oportunidades".



Para el PP estos serán "objetivos prioritarios" para luchar contra la despoblación, y van a seguir trabajando para que la provincia tenga "garantizado un presente y un futuro para todos".