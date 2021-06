La Casa del Mono de Cáceres se vaciará para arreglar sus deficiencias

Ep.

La Casa del Mono o Casa de Pizarro-Espadero de Cáceres, edificio del siglo XV que pertenece a la Diputación de Cáceres a través de un convenio de cesión con el Ministerio de Cultura, se vaciará y se arreglarán sus deficiencias (humedades, termitas, etc.).

Para ello, los casi 30.000 fondos de la biblioteca Alonso Zamora Vicente se trasladarán a dependencias de la Universidad de Extremadura (UEx), entidad a la que se han cedido, al igual que los pertenecientes a la biblioteca de Pedro de Lorenzo, que también se encuentran custodiados en el mismo edificio.



El Pleno ordinario de la institución provincial ha aprobado este jueves el convenio de cesión a la universidad extremeña de estos fondos bibliográficos, de "gran importancia patrimonial" pero de un carácter "muy técnico", por lo que se ha considerado que en manos de la universidad pueden ser consultados con mayor facilidad por los investigadores, tanto alumnos como profesores.



El portavoz del equipo de Gobierno provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, ha explicado en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria que el edificio sufre de numerosas patologías y se hace necesaria su rehabilitación, aunque no se ha decidido todavía cuál será el fin que se le dará al inmueble, situado en la Cuesta de Aldana en plena parte antigua.



El edificio no es titularidad de la Diputación de Cáceres, ya que fue una permuta que se hizo hace mucho tiempo con el Ministerio de Cultura al que se le cedió la Casa de los Caballos para la ampliación del Museo de Cáceres.



"Sí la hemos mantenido todo este tiempo y todavía está cedido a la diputación, por lo que nosotros somos los usufructuarios de ese bien y ahora hay que ver en qué situación está", ha dicho el diputado, que ha avanzado que el siguiente paso es hacer un plan director para conocer las deficiencias del edificio y saber cómo abordarlas.



A partir de ahí, "todavía no hay ningún proyecto en mente y no se sabe qué se va a hacer con este edificio", aunque la diputación cacereña "sí tiene claro" que "debe estar al servicio de la ciudad", ha destacado Sánchez Cotrina, quien ha concluido que la Diputación de Cáceres será la encargada de abordar las obras necesarias y contribuir a la recuperación y mantenimiento del edificio.