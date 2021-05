Cáceres tendrá feria con atracciones y puestos de comida en septiembre, en San Miguel

Ep

Cáceres tendrá finalmente feria pero no serán en San Fernando, en mayo, sino en San Miguel, a finales de septiembre, una cita que se celebraba hace unos años y que ahora se recupera para "ganar tiempo" y poder organizar el modelo de feria que permite garantizar las medidas de seguridad y recuperar a este sector empresarial, que podrá instalar atracciones y puestos de comida y bebida.



Serán alrededor de 73 atracciones y 39 tómbolas y puestos de comida los que se instalarán en el recinto ferial. En principio, no habrá casetas de hostelería pero el asunto queda abierto hasta que se vaya aproximando la fecha y se puedan concretar las condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia.



El Ayuntamiento y los feriantes han llegado esta tarde a un acuerdo en el que "no hay perdedores", ha dicho el alcalde Luis Salaya, que ha estado presente en las negociaciones de este evento que, según ha dicho, planteaba un reto muy grande en cuanto a organización y a su gestión respecto al Covid.



Salaya ha recordado que desde el Consistorio se puso encima de la mesa que no hubiera atracciones que permitieran quitarse la mascarilla en el recinto ferial si se celebraba en la fecha habitual de finales de mayo, lo cual impedía la instalación de puestos de comida y bebida lo que reducía mucho la rentabilidad de los empresarios.



Ahora, se llega al acuerdo de una feria con todas las atracciones y con puestos de comida y bebida aunque quedan por ajustar las fechas exactas porque hay que concretar algunos flecos todavía, pero la cita se retrasa a septiembre, aunque el festivo local del viernes 28 de mayo se mantiene.



"Va a ser una buena opción para que los niños tengan su feria y para que los empresarios del sector, que lo han pasado muy mal también, tengan esa opción", ha resaltado el alcalde que ha incidido en que, para esas fechas, se espera que más del 70% de la población esté vacunada, por lo que las condiciones de celebración "serán muy diferentes a las de ahora".



En declaraciones a los medios, tras finalizar la reunión con los representantes del sector, el alcalde ha aclarado que el festivo local previsto para San Fernando se mantiene, porque también entran en juego otras circunstancias como que los trabajadores ya han hecho planes para ese fin de semana.



A la pregunta de qué ha pasado en estas últimas horas ya que ayer se confirmaba que no habría feria, Salaya ha explicado que esta mañana se ha recibido una oferta del colectivo empresarial para cambiar la fecha y, desde el Gobierno local, se ha recogido el guante para intentar conseguir un punto de acuerdo.



"Al final ha sido una solución satisfactoria para todos", ha subrayado el regidor, que ha reconocido que la negociación ha sido "muy dura" pero se ha encontrado un término medio en el que "nadie tiene que renunciar a su interés", en el caso del Ayuntamiento era que no hubiese riesgo para la salud, y en el caso de los feriantes, que fuera rentable.



El alcalde ha recordado que la de Cáceres iba a ser la "primera gran feria de Extremadura" y "a todo el mundo le costaba ceder" y que si se concretaban medidas restrictivas en la cita de mayo en la capital cacereña colocaba al sector en una situación complicada para negociar el resto de ferias en el calendario.



Salaya ha reconocido que las medidas que se exigían eran duras y que el Ayuntamiento de Cáceres estaba dispuesto a pagar "el precio de la impopularidad si finalmente no había feria", ya que al ser una feria tan grande se pueden asumir menos riesgos que en otras más pequeñas.



Así las cosas, se plantea el mismo escenario que en 2020 cuando se suspendió la Feria de San Fernando en mayo y se emplazó a septiembre, en torno a San Miguel, para celebrar la feria cacereña, algo que este año sí podría materializarse si las condiciones de la pandemia lo permiten.