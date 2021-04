Absueltos el exalcalde y tres concejales de Casas del Monte acusados de prevaricación

El procedimiento se abrió a raíz de la interposición de una querella por la operación de adquisición de una finca y una nave por valor de 200.000 euros, que el ayuntamiento quería destinar a usos municipales y que se inició en 2015.



En concreto, en los hechos probados, se pone de manifiesto que la adquisición contó con dos reparos por parte de la secretaría-intervención al considerar que la compra perjudicaría a las arcas municipales y por la ausencia de la escritura pública e inscripción registral de la finca.



El alcalde, una vez presentado el informe de la arquitecto técnico municipal que concluía que la nave se ajustaba a la normativa urbanística municipal, elevó la propuesta al pleno que levantó el reparo con tres votos a favor y dos en contra.



El contrato de compraventa fue suscrito el 10 de octubre de 2018, incluyendo una cláusula en la que se indica que el contrato quedaría sin efecto, si el trámite de la inscripción registral no fuera posible, con la obligación en su caso de la devolución de la primera anualidad.



A fecha actual, según informa el TSJEx en una nota de prensa, no se ha cumplido dicho contrato, no habiéndose elevado a escritura pública ni tampoco abonado parte alguna del precio.



Cabe destacar que contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del TSJEx.