Cáceres y Lumbini se hermanan y unen tierras para impulsar mayor templo budista Occidente

Las ciudades de Cáceres y Lumbini (Nepal), lugar de nacimiento de Buda, han sellado su hermanamiento y han celebrado una ceremonia de unión de sus tierras para convertir a la ciudad extremeña en 'Tierra sagrada' y para impulsar la construcción del mayor templo budista de Occidente, que se levantará en el cerro Arropé de la capital cacereña impulsado por la Fundación Lumbini Garden.



Una delegación de Nepal con el presidente de la Asamblea Nacional, Ganesh Timilsina, y el alcalde de Lumbini, Man Mohan Chaudhary, a la cabeza, junto a regidores de otras ciudades nepalíes como Ramgram, Devdaha y Kapilvastu, han sido recibidos por la alcaldesa en funciones de Cáceres, María José Pulido, en las escalinatas del edificio consistorial cacereño antes de proceder a la firma del documento de hermanamiento oficial de ambas localidades.



Tras la recepción de las autoridades, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia y después ha tomado la palabra Pulido, en sustitución del alcalde Luis Salaya, que se recupera de una intervencion quirúrgica, por lo que no ha podido asistir a estos actos oficiales que comenzaron ayer con la visita a las instituciones regionales en Mérida.



La alcaldesa en funciones ha calificado este 8 de abril de 2021 de "día histórico" porque se ha dado un paso importante para consolidar la alianza de ambas ciudades, que poseen un gran patrimonio cultural avalado por el título de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que ostentan Cáceres y Lumbini.



"Cáceres, construida sobre grandes cimientos de fuertes culturas, pretende escribir su historia siendo ejemplo de libertad y tolerancia, impulsora de paz y punto de encuentro. Seguimos la estela trazada por grandes líderes mundiales, como el papa Francisco, quien nos llama a salir de nosotros mismos, a ampliar el círculo de nuestras relaciones y a tender puentes, incluso más allá de nuestras fronteras", ha indicado Pulido en su discurso.



En el acto, al que han asistido también empresarios cacereños que han promovido este proyecto del Gran Buda de Cáceres y otras personalidades que lo apoyan como el que fuera presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, Pulido ha incidido en que este encuentro permitirá establecer relaciones entre las personas que dirigen empresas y que "están dispuestas a reforzar proyectos culturales y a impulsar la transformación de destinos turísticos maduros, a profundizar en un modelo de excelencia en calidad turística y conseguir la modernización de destinos con proyección internacional".



CÁCERES, LUGAR DE PEREGRINACIÓN BUDISTA



También ha hecho referencia a la importancia de que Cáceres se convierta en una "Tierra sagrada" para el budismo y que otorgue el privilegio de presentarse ante el mundo como un lugar de peregrinación para quienes buscan su camino y para quienes aspiran a "promover la paz frente a la violencia" y a "preservar y disfrutar de su patrimonio cultural y natural".



"Aceptamos este reconocimiento como un precioso regalo porque conocemos el significado de ello", ha dicho Pulido que recurrido a las palabras del maestro budista Thích Nhâ't Hanh que decía que "cuando un político posee comprensión y amor suficiente percibe la verdad de la pobreza, de la miseria y de la opresión, encuentra los medios para reformar el gobierno de manera que disminuyan las diferencias entre ricos y pobres y pone fin al uso de la fuerza contra los demás".



Según la alcaldesa en funciones, ésa es la aspiración del ayuntamiento al apoyar "este gran proyecto" para Cáceres que pretende generar empleo y oportunidades, para las empresas cacereñas que tendrán que atender "tanto a los turistas como a los peregrinos" que se acerquen a la ciudad para visitar el centro budista.



"Lejos de vernos abatidos por la pandemia tenemos el deber de ver crecer la esperanza y ponernos a construir grandes cosas, recuperar la compasión y la paz. Por más diferencias que haya entre nosotros, entre Cáceres y Lumbini, entre Nepal y España, seguro que trabajando juntos podremos conseguir que, a través de este proyecto espiritual y de desarrollo económico, nuestras ciudades sean un lugar para todas y todos. Nada hay que la voluntad de un pueblo no pueda conseguir", ha subrayado.



Tras Pulido, ha tomado la palabra el alcalde de Lumbini, Man Mohan Chaudhary que también ha calificado este día como "histórico" no sólo para Cáceres y Lumbini sino también para España y Nepal.

"Podemos trabajar juntos en varias cosas, y nosotros podemos enviar un mensaje de paz y desde Cáceres podemos llevar nueva tecnología a nuestro país y ciudad, que hace falta", ha dicho en su intervención.



"Vamos a trabajar juntos y vamos a ganar todos en el proyecto que está haciendo la Fundación Lumbini Garden, un proyecto estupendo y maravilloso que vamos a apoyar en lo que podamos y hasta donde podamos", ha destacado.



UNIÓN DE TIERRAS



Tras las intervenciones en las escalinatas del ayuntamiento y el intercambio de banderines de ambas ciudades, se ha procedido a la firma del documento de hermanamiento en el interior del edificio, donde el presidente de la Asamblea de Nepal, Ganesh Timilsina, ha escrito en el Libro de Honor de la ciudad y se han entregado regalos como una pequeña escultura de una encina y un libro de Cáceres.



Al finalizar, la delegación se ha dirigido a la Casa Museo Guayasamín donde se custodia una estatua de Buda de unos dos metros realizada en jade blanco y réplica de la que se situará en el templo.

Allí se ha llevado a cabo una ceremonia de bendición de la unión de las tierras sagradas de Nepal y Cáceres, dirigida por el Rinpoche Chachung, y se ha anunciado el comienzo de la sacralización de Cáceres.



Una vez depositadas las 'Tierras sagradas' en las vitrinas del museo, los lamas budistas han llevado a cabo una ceremonia de rezos y bendiciones.



La agenda de actos continúa esta tarde con la rúbrica de un acuerdo entre la Fundación Lumbini Garden y la Diputación de Cáceres, que incluye el depósito de la estatua de jade blanco que fue donada a la ciudad y las 'Tierras sagradas', que permanecerán en la casa Museo Guayasamín.



Sobre las 17,30 horas, está prevista la inauguración de las Jornadas Culturales por la Paz entre Oriente y Occidente a cargo del presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, y del presidente de la Asamblea Nacional de Nepal, Ganesh Prasad Timilsina, que contarán también con la presencia, entre otros, de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.



El viaje de la delegación nepalí concluirá el sábado con una visita al cerro Arropé donde se levantará el templo budista y donde se realizarán varios actos religiosos y simbólicos para comenzar el proceso de sacralización del espacio. La ceremonia religiosa constará de una puja de Bendiciones por los monjes budistas para posteriormente plantar un árbol dedicado al Gran Buda.



Además, se plantará un esqueje del árbol sagrado por excelencia del budismo, el árbol 'BODHI' (PIPAL), donde acostumbraba a rezar el gran Buda hace miles de años en Lumbini.

Cabe destacar que estos árboles simbolizan el hermanamiento de las dos ciudades sagradas, Lumbini y Cáceres. Por último, la delegación realizará un recorrido guiado por el terreno que se convertirá en el complejo budista más grande de Europa.