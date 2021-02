PP-Trujillo lamenta "insistente negativa" del PSOE para instaurar ayudas autónomos y pymes

El PP de Trujillo ha lamentado la "insistente negativa" del PSOE a la hora de poner en marcha ayudas para los autónomos y las pymes locales, argumentando "en todo momento excusas sin sentido" y "faltando a la verdad", con el fin de intentar confundir a los ciudadanos.

En concreto, la portavoz local del PP, Inés Rubio, ha afirmado que la realidad es que el alcalde, José Antonio Redondo, y el equipo de gobierno socialista "se niegan a que el Ayuntamiento de Trujillo ponga en marcha un paquete de ayudas porque son incapaces de gestionarlas".

Así pues, Rubio ha pedido al PSOE que "no engañe más" a los trujillanos ya que las "excusas" que ponen "continuamente" para negar estas ayudas "no se sostienen", porque el Ayuntamiento "no está intervenido, sino que está sometido a un Plan de Ajuste que no es lo mismo, debido a la nefasta gestión socialista durante 12 años".

En este sentido, los 'populares' han recordado que si el consistorio estuviera intervenido, el Ministerio de Hacienda hubiera tenido "mucho que decir" en los presupuestos, y "no ha sido así".

Además, le han pedido al equipo de gobierno local que se pongan "al día" de los temas en materia de economía, ya que las reglas fiscales están "suspendidas" desde octubre por el Gobierno de España.

De este modo, todos estos hechos demuestran, según informa en una nota de prensa el PP de Trujillo, que el alcalde "falta a la verdad debido a la incapacidad del equipo de gobierno a la hora de gestionar la economía local, y si no aporta ayudas directas a quienes lo están pasando mal por el cierre obligado y las restricciones horarias de sus negocios, es porque no quiere".

A su vez, la portavoz de los 'populares' ha resaltado que este tema se solucionaría "teniendo voluntad política, trabajando más, poniendo menos excusas y empatizando con quienes dependen de su trabajo y de sus negocios para llevar un sueldo a final de mes a sus casas, con el que sacar adelante a sus familias".

Por otro lado, Inés Rubio también ha vuelto a solicitar que se revisen las tasas y que se estudie una bajada de impuestos, ya que todas las ayudas que puedan recibir los trujillanos serán "positivas", independientemente de la cuantía porque el dinero se quedaría en los bolsillos de los trujillanos, y el coste que le supondría al ayuntamiento es "mínimo".

Finalmente, el PP ha vuelto a tender la mano a Redondo y a su equipo de gobierno para ayudarles a la hora de sacar adelante un paquete de medidas para los autónomos y las pymes locales, ya que "es el momento de dejar la política a un lado, y de velar por el bienestar y por la reactivación de la economía local de Trujillo", concluye.