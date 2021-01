Diputación de Cáceres reestructura el Gobierno y da al portavoz la tercera Vicepresidencia

Ep

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, ha realizado una reestructuración de su equipo de Gobierno tras su toma de posesión al frente de la institución y la nueva asunción de responsabilidades, y para "ajustar" el organigrama por el fallecimiento de Rosario Cordero y la entrada del nuevo diputado del PSOE.



Así, el Área de Economía y Hacienda que ocupaba el actual presidente pasa a manos de Isabel Ruiz que también será vicepresidenta Segunda. Alfonso Beltrán continuará como vicepresidente Primero y diputado de Medio Ambiente y Transición Ecológica.



El responsable del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (Sepei) pasa a ser Tomás Sánchez, que también se encargará de Personal y de Asistencia a Municipios, y el actual portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, asumirá la tercera Vicepresidencia y seguirá al frente del Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible y Juventud.



También se refuerza el Área de Cultura con el nombramiento del nuevo diputado Pablo Miguel López, concejal de Jarandilla, como diputado adjunto de Deportes.

El resto de delegaciones especiales permanecen igual porque, según ha explicado Carlos Carlos este miércoles en rueda de prensa, se trata de "cambios de ajuste" para poder mantener el mismo organigrama que se diseñó al principio de legislatura en el verano de 2019.



Por lo tanto, Amelia Molero seguirá al frente de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía; Inmaculada Agúndez se encargará de Formación; Elisabeth Martín, sigue como diputada de Agricultura y Ganadería; Luis Fernando García Nicolás, se mantiene como diputado de Infraestructuras, y Francisco Javier Díaz como responsable del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT).



La diputada delegada de Turismo será Patricia Valle; Fernando Grande continúa al frente de Cultura y Deportes; Santos Jorna como diputado de Innovación y Provincia Digital, y María del Pilar Pérez, será la encargada del BOP, imprenta y publicaciones.



No obstante, el BOP pasará a depender directamente de Presidencia, cuando antes se integraba en el departamento de Nuevas Tecnologías. La idea es, según ha explicado Carlos Carlos, "implantar un gabinete fuerte en Presidencia con un aire más actual a las necesidades de la población".



Además, ha recordado que las publicaciones de BOP tienen que ser autorizadas por el presidente por lo que no tenía sentido que este servicio no estuviera integrado en el Área de Presidencia.



JUNTA DE GOBIERNO



Así, la Junta de Gobierno quedará compuesta por el presidente, Carlos Carlos Rodríguez; el vicepresidente Primero, Alfonso Beltrán Muñoz; la vicepresidenta Segunda, Isabel Ruiz Correyero; el vicepresidente Tercero, Álvaro Sánchez Cotrina, y los diputados provinciales Amelia Molero Fragoso, Luis Fernando García Nicolás, Fernando Javier Grande Cano y Santos Jorna Escobero.



"Habrá una atención permanente y continua con los ayuntamientos que asumirá el propio presidente", ha anunciado Carlos Carlos, que ha reiterado que las líneas programáticas del nuevo gobierno seguirán siendo las marcadas al comienzo de la legislatura, es decir, igualdad, inclusión, desarrollo sostenible y equilibrio territorial.



A estas líneas de actuación, hay que sumar la lucha contra la pandemia y la recuperación en el ámbito social y económico de la provincia tras la crisis provocada por la situación sanitaria, y la captación de fondos europeos para llevar a cabo los procesos necesarios para la "reconstrucción" de la provincia.



En este sentido, Carlos Carlos ha avanzado que la institución provincial ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica un documento con 50 proyectos "necesarios" para desarrollar en la provincia en los próximos años, valorados en su totalidad en 400 millones de euros.