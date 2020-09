Cáceres ya cuenta con un mapa de puntos negros y oscuros para mejorar la seguridad

Ep

La ciudad de Cáceres dispone de un mapa de puntos negros y oscuros que recoge aquellos lugares que la ciudadanía considera más inseguros para las mujeres porque, o bien se ha producido alguna agresión sexual, o no está bien iluminado y puede dar lugar a alguna situación de peligro o inseguridad.



En total, se han detectado 7 puntos negros donde ha habido otras tantas denuncias de agresión desde el año 2006, y más de 170 espacios oscuros, poco iluminados o con mal diseño urbanístico repartidos por diferentes barrios de la ciudad.



Para su elaboración se han llevado a cabo 921 encuestas, de las que el 81% se han realizado a mujeres, y los datos arrojan que el barrio de Aldea Moret, la avenida de Hernán Cortés, algunos parques de la Mejostilla, el cruce de la avenida de la Bondad con la avenida de la Hispanidad o el barrio de La Cañada, son los lugares que los encuestados consideran más inseguros de la ciudad.



Las conclusiones de este estudio se han presentado este lunes por parte del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y las responsables del proyecto Rocío Clemente y Mercedes López, que han realizado este mapa de puntos negros de la ciudad con el objetivo de "mejorar la seguridad de las mujeres", ha dicho el regidor.



El mapa de puntos negros, que tiene aparejada una plataforma para poder verlo de forma gráfica, servirá para que en un fututo el Ayuntamiento realice actuaciones para mejorar la iluminación u otra serie de deficiencias urbanísticas como actuaciones en descampados, en pasos a nivel sobre carreteras o en la colocación de marquesinas de bus, entre otras.



"Lo que queremos hacer con esto a partir de ahora es trabajarlo también y encargarnos de que lo conozcan a fondo distintos departamentos del ayuntamiento, tanto a nivel político como técnico", ha indicado el primer edil.



En este sentido, la arquitecta Rocío Clemente ha destacado la importancia de realizar talleres de sensibilización a la población en el uso del espacio público y de dar información a todos los técnicos municipales de forma transversal con el objetivo de "incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones".



Para diseñar este trabajo, se han realizado 921 encuestas, de las que el 81% de las encuestadas han sido mujeres y, de estas, el 76% tienen entre 25 y 60 años. Además, el 81% de las mujeres considera que Cáceres es una ciudad segura, pero no obstante, el 47% de las mujeres avisa siempre cuando llega a casa por la noche y un 28% reconoce hacerlo a veces. En cambio, el 18% de los hombres avisa siempre y un 20% reconoce hacerlo a veces.



"PROYECTO VALIENTE"



Aunque Cáceres es "una ciudad segura" muchas mujeres "sienten inseguridad o sensación de riesgo al caminar solas cuando no hay luz natural y no es necesario que sea a las tres de la mañana", ha explicado el alcalde.

También, ha calificado este proyecto como "valiente" porque servirá para que, en un futuro, el desarrollo urbanístico se plantee con perspectiva de género y se tengan en cuenta ciertas cuestiones que el mapa recoge como dónde se sitúa una parada de autobús o la iluminación de la vía pública.



"Para que la ciudad mejore tenemos que realizar un análisis claro de cuáles son sus puntos de mejora", ha recalcado el alcalde que ha insistido en que Cáceres tiene unos índices de criminalidad muy bajos pero "también tiene campo de mejora" y este mapa ayudará a poner en práctica un "urbanismo feminista".