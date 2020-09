Podemos pide que la Eurocámara envíe una misión ante denuncia por mina de Cáceres

Ep

La eurodiputada de Unidas Podemos, Eugenia Rodríguez Palop,, ha solicitado que la Eurocámara envíe una misión para comprobar sobre el terreno las denuncias de la ciudadanía ante el proyecto de instalación de una mina de litio en Cáceres.

Tras criticar dicho proyecto, Rodríguez Palop ha destacado que la ciudadanía "intenta frenar el proyecto desde hace años" por "irregularidades administrativas, falta de información pública, grave impacto ambiental, social y para la salud de la población".

Así lo ha planteado durante su intervención este jueves en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para apoyar la solicitud de la plataforma 'Salvemos la Montaña', que desde 2017 lucha por detener el proyecto de la mina de litio a cielo abierto de Valdeflores (Cáceres).

La explotación, según apunta Unidas Podemos en nota de prensa, "abriría un cráter de un kilómetro de diámetro y medio kilómetro de profundidad, junto a la mina habría una escombrera y una balsa de evaporación para las aguas y los desechos contaminados, y todo ello a menos de dos kilómetros del núcleo urbano".

"Seamos claros: el litio no es un mineral sostenible. Es un elemento químico cuya explotación causaría daños para la salud y contaminaría el aire, los suelos y el agua", ha expuesto la eurodiputada extremeña, que incide en que el Pacto Verde Europeo "no puede traducirse en sustituir el carbón por el litio". "No somos una colonia de Europa ni el patio trasero de nadie", añade sobre la mina de litio en Cáceres.

En este sentido, ha resaltado que la política climática de la Unión Europea persigue descarbonizar la economía mediante el desarrollo de tecnologías verdes, "pero no puede hacerse con explotaciones de este tipo".

"Los defensores de la mina, las empresas principalmente, dicen que van a crear empleo. A otro perro con ese hueso. ¿Cuántos años durarían esos empleos? ¿Y cuántos empleos se perderían cuando Cáceres perdiera su atractivo turístico? No queremos ser la España vaciada por la devastación. Éxodo, deforestación masiva y acaparamiento de tierras agrícolas. Eso es lo que nos dejaría la mina. ¿De qué vive la gente en un territorio depredado y ecológicamente muerto?", ha señalado Rodríguez Palop.

INFORME DE RECOMENDACIONES

La eurodiputada ha instado a la Comisión a mantener la petición abierta y a realizar una visita sobre el terreno, "cuando sea posible", para comprobar las denuncias de la ciudadanía y elaborar un informe con recomendaciones ante "las numerosas irregularidades administrativas y la falta de información pública, el impacto ambiental, social y para la salud de la población".

También ha solicitado que se invite a la plataforma a la próxima audiencia de la Comisión PETI sobre el impacto de la minería en Europa.

La Comisión ha decidido que la petición siga abierta. Para ello, solicitará a la Junta de Extremadura más información sobre el proyecto, y a la Comisión Europea cualquier actualización relativa a este expediente, explica Unidas Podemos.

OPOSICIÓN CIUDADANA

Según recuerda la formación, la comparecencia de 'Salvemos la Montaña' estaba prevista para el 16 de marzo, pero fue aplazada debido a la pandemia. En nombre de la plataforma han intervenido Montaña Chaves, Berta Antúnez y Santiago Márquez.

La primera ha pedido que los miembros de la Comisión PETI "valoren la contundente oposición ciudadana, social y política que existe contra este proyecto, que se encontraría pegado a una ciudad de 100.000 habitantes y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1986".

Además, ha señalado que la empresa Infinity Lithium ha empleado como "reclamo publicitario el supuesto apoyo de las instituciones europeas a la mina". "El proyecto es inviable desde el inicio", ha recordado. Por eso, Chaves ha alertado a la Comisión de que debe "evitar el uso fraudulento o interesado de los organismos europeos por parte de una compañía privada", así como velar por que se respete el derecho de la ciudadanía "al acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia en materia ambiental".

"La democracia y el cumplimiento de las leyes no han estado presentes en este procedimiento. La normativa local prohíbe este uso de su territorio, y eso debería ser suficiente. El Plan General Municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres prohíbe la implantación de industrias extractivas a menos de dos kilómetros del casco urbano, y el suelo donde se quiere instalar la mina y las instalaciones está calificado como suelo no urbanizable de especial protección. Pero llevamos tres años esperando a que se resuelva y miles de personas han manifestado su oposición al proyecto", ha expuesto Santiago Márquez.

"La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones parecen haberse convertido en 'socios' del proyecto", ha señalado, a juzgar por el "entusiasmo" con el que según ha recordado Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión hasta 2019, se refirió a Valdeflores en un acto de la Alianza Europea de Baterías ese mismo año.