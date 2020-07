Ayuntamiento Cáceres cede recinto hípico a empresarios La Madrila para una terraza verano

Ep

Varios empresarios del ocio nocturno de la zona de La Madrila de Cáceres se han unido para montar una gran terraza de verano en el recinto hípico de la ciudad, ante la imposibilidad de que sus locales puedan instalar veladores y como un nuevo recurso frente a las restricciones decretadas para el interior de los bares debido a las prevenciones por el Covid-19.



Los promotores de esta iniciativa, que ya está autorizada por el Ayuntamiento, son la sala Barroco, La Regenta, Ivanhoe 3.0, Carpe Diem, Habana, Velvet y La Divina Comedia.

Todos han presentado un proyecto al que se le ha dado el visto bueno en la reunión de la Junta de Gobierno local de este viernes, según ha informado el portavoz municipal, Andrés Licerán.



La apertura de esta oferta de ocio nocturno será hasta el 30 de septiembre y la cesión del espacio se ha realizado de forma gratuita por parte del Consistorio, por lo que no se pagará ningún canon por la ocupación del espacio ya que se trata de una medida "para dinamizar esos establecimientos hosteleros que no podrán disfrutar de terrazas como otros", ha explicado Licerán.



"Es un problema compatibilizar el ocio nocturno con la situación de pandemia que tenemos y, especialmente, para la zona de La Madrila, donde no se pueden autorizar terrazas y estaba siendo difícil garantizar las medidas de prevención que marcan los decretos de la Junta de Extremadura, por lo que hemos creído conveniente autorizar esta actividad para impulsar el desarrollo económico de los hosteleros de esta zona", ha dicho el portavoz.



La idea también es que con esta actividad haya "una oferta de ocio nocturno y controlado" para los jóvenes, por lo que el Ayuntamiento dispondrá también un servicio de autobuses urbanos con el objetivo de que no se coja el coche particular para acudir a este establecimiento, que abrirá de diez de la noche a cinco y media de la madrugada.



La propuesta que han presentado los empresarios recoge un plan de autoprotección que los promotores tendrán que llevar a cabo para garantizar la seguridad en esta instalación.

Por ejemplo, no habrá barra para el consumo de bebidas alcohólicas, y todas las consumiciones se realizarán sentados, tal y como recoge el decreto regional para establecimientos del ocio nocturno.



Licerán ha explicado que se exigirá seguridad privada para mantener todas las medidas de seguridad y que se cumplan las normas preventivas y, si en algún momento se detecta que no se cumplen las normas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de suspender la autorización y dejarla sin efecto.



"Hemos valorado que la ciudad necesitaba una oferta de ocio nocturno que evite desplazamientos a otras localidades para la seguridad de los jóvenes y la tranquilidad de los padres", ha subrayado el portavoz en alusión a la posibilidad de que los jóvenes pudieran acudir a fiestas en otros municipios cercanos, donde se ha autorizado la instalación de una pista de verano.



La terraza de verano del recinto hípico de Cáceres incluirá varios puntos de información sobre prevención de agresiones sexuales, de concienciación LGTBI, para impulsar el reciclado y cuidar medio ambiente y otro de medidas preventivas frente al Covid-19.