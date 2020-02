PP pedirá en Pleno Ayuntamiento de Cáceres actuar de "manera urgente" en la plaza de toros

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres va a presentar al Pleno ordinario de este jueves, día 20, una moción en la que se insta al equipo de Gobierno a que se acometan de "manera urgente" las obras necesarias para la reforma y la rehabilitación de la plaza de toros de la ciudad, así como que los Presupuestos de 2020 recojan la partida de 361.739 euros para la reforma.

Concretamente, el texto de la moción recuerda que la Era de los Mártires de Cáceres fue inaugurada en el año 1846, por lo que se trata de uno de los cosos taurinos más antiguos de España que, desde su construcción, ha acogido no solo festejos taurinos, sino todo tipo de eventos culturales, musicales y sociales. Además, en 1992 fue declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).

Así pues, el portavoz 'popular', Rafael Mateos, ha destacado que en la actualidad este edificio "sufre daños evidentes", y muestra de ello, es el vallado de seguridad que se ha puesto.

De este modo, en una visita que han realizado los concejales del PP, se puede apreciar que el interior de la misma se encuentra "en muy mal estado" ya que, por ejemplo, "la cubierta tiene desprendimientos, aberturas o tejas sueltas".

Por ello, el PP considera "urgente" que se lleve a cabo la reforma del coso porque, sino se hace, "el deterioro va a ser inasumible", al tiempo que mantiene que la "dejadez" del equipo de Gobierno del PSOE se debe a su "negativa" a la celebración de festejos taurinos en Cáceres.

Un motivo que, según los 'populares', "no está justificado para abandonar y dejar en condiciones lamentables un Bien de Interés Cultural (BIC) que forma parte de la historia de nuestra ciudad", y que puede utilizarse no solo para festejos taurinos, sino como un espacio cultural que puede albergar todo tipo de eventos como conciertos, ferias, fiestas, muestras, etc.

Por todo ello, el PP considera un "ejercicio de irresponsabilidad" de los socialistas que se renuncie a conservar "una joya" del patrimonio cultural de Extremadura y de España, recoge el texto de la moción.

SANCIONES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Mateos ha recordado que si no se cuida y se protege el edificio puede acarrear sanciones económicas por parte de la Junta de Extremadura, al tratarse de un BIC, por lo que ha pedido a la Consejería de Cultura que "tome las medidas necesarias para que la Plaza de Toros de Cáceres no acabe en ruinas".

Por todo ello, el PP va a solicitar en el próximo Pleno que el Ayuntamiento de Cáceres acometa las obras de reforma proyectadas y que se dote en el Presupuesto municipal para el ejercicio 2020 de una partida de 361.739 euros proyectada para dicha reforma, y que se continúe con el expediente para la ejecución de la obra "a la mayor brevedad posible", concluye.