Detenidas cinco personas en una bodega en Cañamero por venta de vino de forma fraudulenta

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, han llevado a cabo una investigación contra el uso irregular de la D.O. Rueda, y ha detenido e investigado a cinco personas por los delitos relativos a la propiedad industrial y al mercado y los consumidores.

Se han realizado registros en una bodega cacereña con sede en Cañamero, así como en dos empresas de distribución online con sede en Madrid. Han sido intervenidas varias botellas de vino, así como abundante documentación relativa a los delitos investigados, informa en nota de prensa la Guardia Civil. Asimismo, la investigación se inició a principios del año 2019, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la denuncia interpuesta por responsables del propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, de la venta al público de botellas de vino blanco, variedad verdejo, etiquetadas bajo la marca comercial de una empresa de vinos con sede en la localidad cacereña de Cañamero, en cuyas etiquetas, supuestamente, se estaba utilizando, de manera irregular y sin autorización del Consejo Regulador, el logotipo oficial y la D.O. Rueda. Para ello, según la normativa reguladora de esta denominación, ese vino debería haber sido embotellado dentro de la zona acogida a la denominación de origen, garantizándose únicamente así los "estrictos controles de calidad" que la normativa exige, circunstancia ésta que "no se daba", por lo que "en ningún caso podía llevar su logotipo ni hacer mención a la denominación de origen Rueda". Tras conocerse lo anterior, agentes del Seprona de la Comandancia de Cáceres abrieron una investigación con el objetivo de determinar la veracidad de los hechos y, en su caso, acreditar las posibles conductas delictivas dado que, de ser ciertos los hechos, podrían suponer delitos contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores. Los agentes recopilaron y analizaron "abundante" documentación que les permitió identificar, además, dos páginas web con sede en Madrid las cuales, en virtud de las relaciones comerciales que, supuestamente, mantenían con la bodega cacereña, vendían online botellas del vino objeto de investigación. Después de obtener suficientes pruebas y evidencias de los delitos investigados, el pasado mes de octubre se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, y se realizaron tres entradas y registros, una en las instalaciones de la bodega de Cañamero (Cáceres) y dos en las empresas que, con sede en Madrid, distribuían de manera online el vino objeto de investigación. RESULTADOS DE LOS REGISTROS De los registros practicados, los agentes recabaron numerosas evidencias de la actividad que se estaba desarrollando, interviniéndose abundante documentación relacionada, tanto con la venta del vino como con los acuerdos comerciales suscritos entre las empresas de venta online y la bodega cacereña que lo producía, numerosas facturas por la venta del vino, guías de acompañamiento de vino, varias botellas de vino blanco con la D.O. Rueda, y más de 12.000 archivos digitales de interés para la investigación. Finalmente, la Guardia Civil ha detenido a dos personas, responsables de la bodega cacereña con sede en Cañamero, y ha investigado a otras tres pertenecientes a las empresas de distribución online del vino, todas ellas por los delitos relativos a la propiedad industrial y al mercado y los consumidores, por la comercialización de vino mediante el presunto uso fraudulento de la denominación de origen Rueda. Esta operación ha sido desarrollada y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Logrosán (Cáceres), siendo instruidas las diligencias por agentes de la Sección del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, en colaboración con el Equipo Seprona de Salamanca, la UOPJ de Cáceres y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. Con esta actuación se pone de manifiesto, el compromiso de la Guardia Civil en la defensa de las Denominaciones de Origen protegidas y la calidad de los productos españoles, "en defensa de los consumidores y de los productores, que contribuyen a la protección de la España Despoblada".