Ayuntamiento asegura que sus "planazos" y proyecto Gran Buda "sorprendieron" en Fitur

El concejal de Turismo, Jorge Villar, ha valorado muy positivamente la presencia de Cáceres en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebró la pasada semana en Madrid, ya que la presentación del proyecto Gran Buda y de la campaña 'Cáceres es un planazo' despertaron "una gran expectación".



Según Villar, la ciudad ha tenido "una presencia muy destacada" en la feria y los profesionales y las personas que han pasado a lo largo de los días por la muestra han manifestado a la delegación cacereña que la oferta de la capital cacereña "ha sido una de las más destacadas" del stand de la Junta de Extremadura.



"Y así debe ser porque Cáceres es la locomotora turística del turismo regional, y debe tener un lugar destacado porque si le van las cosas bien en turismo en Cáceres, también le irán bien a Extremadura", ha dicho el edil responsable del área.



Villar ha apuntado que, en esta edición se ha cumplido "una larga reivindicación del sector", que era tener un espacio diferenciado dentro de dicho stand como Ciudad Patrimonio de la Humanidad junto con Mérida. "Esto nos ha permitido dar a conocer nuestro oferta como ciudad y las muchas oportunidades que pueden tener los turistas cuando nos visitan, porque Cáceres no solamente es patrimonio sino que también es naturaleza y es gastronomía", ha incidido el edil.



Cabe recordar que Cáceres ha presentado en Fitur el proyecto 'Gran Buda' que, según el edil, "puede ser realmente disruptivo para nuestra ciudad, que además está falta de este tipo de proyectos ilusionantes que nos permitan mejorar nuestra dinámica". La presentación se desarrolló "con un éxito rotundo entre los asistentes que llegaron de todas partes del mundo", ha advertido, al tiempo que añade que "había una gran expectación de medios de todo el país, y también hubo representantes de Nepal, Tibet, China e India".



La acogida de este proyecto de construcción en Cáceres de un templo budista tuvo "una acogida fantástica" y se publicó en medio nacionales, "lo que significa que empezamos ya a tener esos réditos de este proyecto porque, aún sin estar construido, comienza a darnos esa visibilidad y notoriedad que tan importantes son en turismo y que estamos buscando", ha dicho.



UN PLANAZO



Respecto a la campaña multicanal que se va a desarrollar durante todo el año con el lema 'Cáceres es un planazo', Villar ha recordado que la idea es que se impliquen los visitantes pero que también los cacereño sean protagonistas. "Viene a decir que en Cáceres hay muchas cosas que hacer y en cada momento del año hay planes específicos que se pueden desarrollar", ha señalado el concejal de Turismo.



El Fitur también se dio a conocer un nuevo mapa turístico más moderno, más adaptado y que potencia las riquezas de la ciudad, que no solo se centran en su conjunto monumental, sino que hay muchos otros lugares reseñables en toda la ciudad. "Estamos rodeados de naturaleza, y podemos sorprender al visitante porque todo lo que tenemos que ofrecer es mucho", ha incidido.



La idea que se quiso transmitir es que desde Cáceres se puede conseguir visitar casi cualquier punto de Extremadura y que es "el mejor sitio" para establecer la base y así no sólo estar dos o tres días en Cáceres, sino alargar las estancias porque desde aquí se puede visitar cualquier otro punto de la región.



"Es un destino turístico integral que te permite disfrutar de actividades, deporte, naturaleza, cultura, arte contemporáneo... porque Cáceres es un planazo más allá de su conjunto histórico, que también es maravilloso y por eso somos mundialmente conocidos y reconocidos", ha subrayado el concejal, que también ha destacado la actividad en las redes sociales.



Cáceres también ha estado presente en las actividades de la Red de Ciudades Camino de Sefarad y la Red de Juderías de España, y con el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que celebró una Asamblea para marcar el inicio de las actividades durante todo el año.



"Como no podía ser de otra forma hemos estado cerca de nuestras empresas, ya que hemos visitado el stand de Ruralgest que es una empresa con sede en Cáceres y que trabaja de manera muy eficiente el producto turístico, y cerca de nuestras empresas tecnológicas y del sector tecnológico porque la industria tecnológica ligada al turismo es uno de los mayores vectores de desarrollo de nuestra ciudad, y tenemos que apoyarles", ha concluido.