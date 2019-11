Un centenar de mujeres rurales analizan en Cáceres sus obstáculos y oportunidades

Ep.

Un centenar de mujeres rurales, llegadas de todas las comarcas de la provincia de Cáceres, celebran este miércoles unas jornadas para analizar los obstáculos y las oportunidades que el colectivo encuentra en su vida diaria en los núcleos rurales.

El empoderamiento femenino desde el asociacionismo, las facilidades que aportan las nuevas tecnologías, o un taller de seguridad para evitar timos y estafas, impartido por agentes de la Policía Nacional, son algunas de las propuestas de este encuentro que también desarrollará una mesa redonda sobre experiencias laborales de mujeres en el ámbito rural.

Por ejemplo, la empresaria textil Esther González hablará sobre su marca de moda sostenible y el taller de confección industrial que tiene en Moraleja, mientras que la gerente de la imprenta ErgaNet y fundadora de la marca 'La Bellotina', Elena García, expondrá su experiencia como emprendedora, según ha explicado la presidenta de la Federación Provincial de Mujeres Rurales de Cáceres, Francisca Parejo.

La reunión, que ha sido inaugurada por la vicepresidenta Tercera de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz, también contará con el testimonio de Inmaculada Polo, que es artesana de la plata y tiene una empresa de construcción con su marido.

Precisamente, ella hablará sobre la posibilidad de la venta online que permite implantar la actividad empresarial en el mundo rural.

La más veterana de la mesa de experiencias es Matilde Morán, una jubilada del sector agrícola de El Torno en el Valle del Jerte, que contará cómo, desde pequeña, tuvo que trabajar en el campo y terminó haciéndose autónoma agrícola para gestionar la plantación familiar de cerezos mientras su marido se dedicaba a atender un bar.

"Yo sé hacer todos los oficios del campo excepto utilizar una guadaña porque mi padre veía que era una herramienta muy peligrosa, pero he arado la tierra, he vareado aceitunas, he atendido a las ovejas, y de todo", ha señalado.

Morán ha invitado a las mujeres a que trabajen "desde jóvenes" y que coticen a la Seguridad Social para no depender de las pensiones de la pareja o de las no contributivas.

También ha animado a la sociedad a que se acerque al mundo rural y se asiente en los pueblos porque "se disfruta de más salud y mucha energía", ha dicho, que después se traduce en una "vitalidad" debido a la comida sana y a la vida tranquila. "No he estado nunca enferma", ha concluido.