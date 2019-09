El Valle del Jerte analiza sus fortalezas y debilidades turísticas en Cabezuela del Valle

Ep.

El Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres, debate este miércoles sobre las claves de su futuro turístico en unas jornadas que se celebran en la localidad de Cabezuela del Valle, y en las que están analizando las fortalezas y debilidades de la zona en materia turística.

Se trata de las jornadas tituladas 'El futuro turístico del Valle del Jerte: Un reto', que han sido inauguradas por el director general de Turismo, Francisco Martín, quien ha explicado que analizan las "debilidades y amenazas" que tiene el Valle del Jerte en materia turística, así como sus "oportunidades y fortalezas".

En declaraciones a Europa Press, Francisco Martín ha destacado que uno de los puntos a mejorar en esta zona es la "colaboración y participación de las administraciones locales en las estrategias turísticas" ya que estas no pueden dejarse sólo al sector o a los Grupos de Acción Local, sino que la administración local debe implicarse en las estrategias turísticas.

Como ejemplo Martín ha puesto el caso de las aguas de baño, ya que según ha dicho, el norte de Extremadura tiene más del 70 por ciento de las zonas de baño controladas, "no hay una sola bandera azul", pero es que en el Jerte "que tiene una gran riqueza de agua" no hay tampoco solicitudes, y ha resaltado que "son los ayuntamientos los que tienen que solicitar esa bandera".

Además, Martín ha explicado que es competencia municipal el velar por la salubridad y la calidad de las aguas naturales que se destinan al baño.

Entre los puntos positivos se encuentra que el Jerte "es la comarca de Extremadura con más proyección mediática" debido a su Cerezo en Flor y su cereza, tras lo que ha resaltado que los datos de 2018 de turismo que son muy positivos "con más de un millón de pernoctaciones y una media de ocupación de 2,5 noches por viajero".

Sin embargo, ha explicado Francisco Martín, el Valle del Jerte ha perdido "impulso" en el turismo, por ello se ha propuesto mejorar dichos datos con la "profesionalización del sector", así como la búsqueda "de la excelencia en los servicios" porque "la calidad ya no sirve" y el no centrarse "sólo en el alojamiento" sino en crear "una experiencia turística" que permita al turista no solo ir, sino que "no se olvide de su visita".

Para ello, no sólo se requieren alojamientos, sino también hostelería de excelencia con restaurantes, bares y comidas "diferentes a los otros lugares" según Martín.