Pipper, el primer perro turista, llega a Cáceres para impulsar los viajes con mascota

Pipper, el primer perro turista que está dando la vuelta a España para impulsar los viajes con mascota, ha llegado a Cáceres para dar a conocer los establecimientos hosteleros, restaurantes y servicios públicos y privados que ya aceptan perros de compañía y son 'dog friendly'.



Según ha explicado Pablo Muñoz, creador de esta iniciativa, el objetivo es informar a los diez millones de personas que tienen mascota cómo pueden sacar el máximo provecho de sus destinos turísticos y, por otro lado, pretende concienciar a la sociedad ante los cien mil abandonos de perros que se producen cada año en España. "Esto es una forma de integrar a las mascotas en el día a día", ha explicado en declaraciones a los medios.



Después de pasar unos días en Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Pipper y Pablo han constatado que la capital cacereña tiene una docena de establecimientos hoteleros que admiten mascotas, lo que considera un número "suficiente", ya que se sitúa por encima del 18% de la media nacional, una cifra que llega al 40% en Europa.



En el caso de bares y restaurantes "hay que hacer un poco más de esfuerzo" ya que son pocos los establecimientos que permiten la entrada de mascotas, mientras que el caso del transporte público Cáceres "suspende", ya que solo pueden hacer uso de él con un transportín.



"Hay ciudades en las que se puede subir el perro al autobús si lo llevas atado y con un bozal, como Málaga o Gijón, pero no es el caso de Cáceres", se ha lamentado Muñoz, quien insiste en que el objetivo es "integrar" a las mascotas en las actividades diarias de sus propietarios para conseguir una mayor concienciación en la sociedad.



Uno de los problemas con los que se enfrentan son las heces que ensucian las ciudades cuando el dueño no las recoge, algo que provoca un rechazo de parte de la sociedad, y que se puede evitar con la implantación del ADN canino, que ya funciona en 22 municipios españoles.



Este sistema permite que las calles de las ciudades están limpias porque se identifica al dueño del perro y le llega una multa que puede superar los 200 euros. "Si las calles están más limpias la imagen de los animales domésticos también es mejor y resulta más fácil integrarlos en los espacios públicos", concluye Muñoz.



Los vídeos que ha grabado Pipper en Cáceres se difundirán a través de su canal de Youtube y de su página www.pipperontour.com, en la que también contará su experiencia la ciudad. También protagoniza instantáneas en lugares emblemáticos que distribuye en sus perfiles en Instagram, Facebook y Twitter (@pipperontour), en los que ya tiene cerca de 50.000 seguidores.



A través de estos canales, los usuarios pueden participar compartiendo pistas de sitios donde los perros son bienvenidos (hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, atracciones turísticas, etc) y pueden invitar a Pipper a conocerlos y a grabar en ellos alguno de sus vídeos.