Ayuntamiento Cáceres pide a ADIF proyectar terminal mercancías en polígono Las Capellanías

Ep.

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de PSOE y Cáceres Tú-Podemos, una moción para pedir a ADIF que, en sus planes de expansión para 2019, incluya la redacción del proyecto de construcción de una terminal ferroviaria junto al polígono industrial de Las Capellanías, para favorecer el transporte de mercancías.

Además, se insta a la Junta de Extremadura que se adhiera a esta petición y que firme con la administradora de infraestructuras ferroviarias un convenio similar al que ha rubricado en este sentido para las ciudades de Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata.

Desde el PP, el portavoz municipal Rafael Mateos ha recordado que en la región se van a construir tres plataformas logísticas pero ninguna está situada en la capital cacereña, por lo que se considera "indispensable" y "prioritario" que la ciudad cuente con esta infraestructura que permitiría la carga, descarga y transporte de contenedores de mercancías en la ciudad, lo que impulsaría el desarrollo económico local.

Mateos ha destacado que el puerto de Sines en Portugal se convertirá en la puerta de entrada de mercancías de América y esta circunstancia debe ser aprovechada por Cáceres, dada su cercanía a la localidad lusa.

"Se trata de una petición de los propios empresarios del polígono que solicitan unidad de acción para una reivindicación que creen que es justa.

Desde el PSOE, el portavoz Luis Salaya ha tachado la propuesta del PP de "incoherente, oportunista y poco rigurosa", ya que considera que, antes de pedir a ADIF esa infraestructura hay que diseñar, por parte del ayuntamiento, un proyecto para saber el posible modelo de gestión, la ubicación concreta, etc.

Por eso, los socialistas habían presentado una enmienda en la que instaban al Ayuntamiento de Cáceres a llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan a ADIF redactar ese proyecto de terminal de mercancías, pero no ha sido admitida.

Mateo ha negado que la propuesta sea electoralista. "Nosotros no somos los de los viernes sociales", ha espetado, al tiempo que ha pedido "unidad de acción" en este asunto porque el objetivo que persigue es "llevar la infraestructura ferroviaria a las puertas de las empresas para generar empleo y oportunidades", ha subrayado.

Salaya ha respondido que, aunque su grupo apoya esta infraestructura, es necesario hace una "propuesta sólida" para que después la pueda desarrollar ADIF.

"Compartimos el fin de la moción pero hay que definir el modelo de gestión, la ubicación y tener una propuesta más rigurosa", ha concluido.

El concejal de Ciudadanos (Cs), Antonio Ibarra, también ha tachado la moción de "electoralista" ya que, durante muchos años, el PP "no ha hecho nada" para mejorar las infraestructuras ferroviarias de la región.

No obstante, la formación morada ha apoyado la moción del PP pero ha reprochado al Gobierno local que el polígono industrial lleva "más de ocho años abandonado" por el ayuntamiento.

Desde las fila de Cáceres Tú-Podemos, Ildefonso Calvo, ha defendido un tren digno para Extremadura que responda a las necesidades de los extremeños, sean personas o empresas, pero ha recordado que la petición se hace para un polígono concreto y, aunque cree que es necesario una terminal de mercancías duda de si la ubicación en Las Capellanías es la más idónea, ya que no hay estudios que lo avalen.

La formación morada se ha abstenido en la votación.

CONTRATO DEL MATADERO

La sesión plenaria también ha aprobado por unanimidad dejar sin efecto la adjudicación del contrato de concesión demanial de las instalaciones del matadero municipal, que se adjudicó el 21 de junio de 2018 a favor de la empresa Taurica y Simón.

La sociedad no ha podido iniciar la actividad debido a las deficiencias en las que la empresa se ha encontrado las instalaciones del matadero, situadas en la carretera de Torrejón el Rubio.

En este punto, la concejala del PSOE Belén Fernández ha acusado al Gobierno local de "dejación de funciones" porque el contrato con la anterior concesionaria venció en 2015 y estuvo prestando el servicio dos años y medio más, cuando ya se conocía que tenía deudas con la Seguridad Social y que no abonaba el canon al ayuntamiento.

A partir de ese momento se abre un proceso administrativo complicado que concluye con una nueva concesión en junio de 2018 aunque la reversión de las instalaciones no se produce hasta meses después, en septiembre, y se hace en pésimas condiciones porque se habían desmantelado los equipos, por lo que la nueva concesionaria no puede iniciar la actividad y por eso se ha suspendido la concesión.

El concejal de Contratación, Valentín Pacheco, ha negado que haya habido negligencia en este caso sino que los tiempos administrativos han sido largos y los trámites tediosos.

"Nos encontramos con una situación imposible y nos obligaba a ir a una resolución porque, dada la situación en la que el anterior concesionario ha dejado el matadero, se impide la actividad", ha concluido.

Esta sesión plenaria del mes de marzo ha dado luz verde también al nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del ayuntamiento que viene a sustituir al texto de 2008 para adaptarlo a las nuevas normativas que afectan a la administración local.

"Este reglamento ha nacido con una gran vocación de consenso y ha sido fruto del trabajo de todos", ha dicho el concejal de Recursos Humanos, Domingo Expósito, que ha resaltado la "calidad democrática" que ha presidido la negociación de este ROM.

También se ha dado el visto bueno a la modificación del Plan General Municipal (PGM) que afecta a una parcela situada en la avenida Virgen de Guadalupe con la calle Amberes, detrás del Hotel Extremadura, que ahora se podrá destinar también a uso comercial.

Ahora se expondrá un mes al público para el periodo de alegaciones.

DÍA INTERNACIONAL DE DOWN

El Pleno ha comenzado con la lectura de un manifiesto, con motivo del Día Internacional de Down, en el que varios jóvenes de la asociación Down Cáceres han recordado que este síndrome no es una enfermedad y que los afectados no quieren un trato preferente, sino que la sociedad crea más en las capacidades de estas personas para poder trabajar y vivir con independencia.