Vara lamenta que no haya indulto para el exalcalde de Carcaboso

Ep./Rd.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado este jueves que el Gobierno no haya aprobado el indulto solicitado para el exalcalde de Carcaboso (Cáceres), Alberto Cañedo, que deberá entrar en la cárcel al no poder afrontar la sanción de más de 120.000 euros a la que fue condenado, además de a 17 años de inhabilitación, por varios delitos de prevaricación urbanística y administrativa.

En cualquier caso, Fernández Vara ha subrayado que respeta la decisión judicial, que es "la base del Estado de Derecho", si bien ha señalado que siente "afecto" por Cañedo pero que "probablemente" el Gobierno no le ha indultado porque "en los tiempos en los que estamos la ciudadanía no lo entendería".

Así lo ha señalado Vara en el Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves en respuesta a una pregunta de la diputada de Podemos Irene de Miguel, quien ha considerado una "tremenda injusticia" que tenga que entrar en la cárcel un alcalde que, según ha dicho, ha sido víctima durante una década de un "acoso brutal" y de una "persecución política deleznable" de miembros del PSOE de la localidad, por lo que ha pedido a Fernández Vara que actúe contra este "caciquismo".

En su respuesta, el presidente extremeño ha subrayado que siente "aprecio" por Cañedo, y que le tiene "afecto", así como que lo ha recibido cuando se lo ha pedido, pero que en un Estado de Derecho no puede pasarse una sentencia judicial "por el arco del triunfo", que es lo que considera que ha hecho la candidata de Podemos a la Junta en su intervención.

"La base del Estado de Derecho es el respeto por las decisiones judiciales", ha remarcado Vara, quien ha subrayado que lamenta que el exalcalde deba entrar en prisión.

"Me hubiera gustado que el Gobierno lo hubiera indultado", ha reconocido Vara, quien ha añadido que "probablemente" no lo ha hecho porque "en los tiempos" actuales "la ciudadanía no entendería" que se indulte a un político condenado por prevaricación.

POSTURA DE PODEMOS

Por su parte, la diputada de Podemos Irene de Miguel, ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "acabe con las políticas caciquiles que siguen desarrollándose en nuestros pueblos".

La candidata de la formación a la Presidencia de la Junta ha asegurado ante el hemiciclo que el jefe del Ejecutivo regional "es responsable" de este tipo de "prácticas corruptas" que "ensucian la democracia, la participación ciudadana y la política con mayúsculas".

"Unas prácticas que crean desafección política que es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos frente a la llegada de los monstruos", ha argumentado.

De Miguel le ha puesto como ejemplo la situación actual del ex alcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo, a quien el Consejo de Ministros le ha denegado el indulto esta misma semana, tal y como informa Podemos en una nota de prensa.

Para la candidata de Podemos esto es una "absoluta injusticia", porque "Alberto Cañedo lleva sufriendo más de una década una persecución política perpetrada por concejales socialistas, que han actuado de la manera más nefasta, queriendo lograr a través de un pervertido sistema judicial lo que no conseguían en las urnas".

Al mismo tiempo, De Miguel ha culpabilizado directamente al presidente de la Junta de la persecución política que no sólo sufre Cañedo, ya que "los hermanos Bueno, miembros del PSOE, lejos de enmendarse y parar esa persecución siguen utilizando estas artimañas con su actual alcaldesa".

La también presidenta del Grupo Parlamentario ha elogiado la labor realizada por Cañedo en ese municipio del norte de Cáceres, "porque su único delito ha sido hacer política de otra manera".

"Lo que ha hecho ha sido crear comunidad y prácticas de buena vecindad, anteponiendo los intereses de las personas y sus derechos antes que los intereses de los bancos", ha apostillado la diputada de Podemos.

"Termine usted con esto", le ha dicho a Vara la candidata de la formación morada en el Pleno de la Asamblea.

"Termine con la política clientelar, con las prácticas que sólo tienen por objetivo perpetuar en los sillones de ayuntamientos, diputaciones, de la Junta y de las empresas públicas a compañeros suyos a los que no se les conoce ni oficio ni beneficio", ha insistido.

Finalmente, De Miguel ha remarcado que sólo acabando con esta política caciquil "podrá entenderse con nosotras".