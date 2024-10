PSOE: Galea miente sobre motivos para denegar título internacional a Semana Santa Badajoz

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha acusado al concejal de Turismo, Rubén Galea, de mentir sobre los motivos de la denegación del título de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de la ciudad.

Ante ello, el portavoz socialista Ricardo Cabezas ha explicado en este sentido que, al no presentar en plazo la documentación solicitada, se produce automáticamente la renuncia por parte del Ayuntamiento de Badajoz a seguir la tramitación para ostentar dicho título.

En su intervención, ha reconocido que en el PSOE se han llevado "un gran disgusto" por la denegación de la citada declaración y ha apuntado que "ya es conocido" las veces que, desde el Grupo Socialista, han pedido terminar "cuanto antes" el expediente, a la par que ha recordado que el pasado martes el concejal de Turismo dijo que el Ministerio de Industria y Turismo "ha actuado con mucha diligencia" en la tramitación de la documentación enviada desde el ayuntamiento.

"Siento, señor Galea, no poder decir lo mismo. En el ayuntamiento habéis sido muy lentos", ha recalcado, para explicar que lo ha sido tanto el actual concejal como quienes le han precedido en el cargo y que la "primera lentitud" en esta tramitación pasa por que la Semana Santa fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2011 y que cinco años después ya se podía solicitar el título de Internacional, pero no se ha pedido hasta 2024.

También ha señalado que, hasta el pasado mes de noviembre, no se ha adjudicado la realización de la memoria para completar el expediente, que "es verdad" que se ha licitado en varias ocasiones y una se quedó desierta y "otra en el cajón", y que, a finales de enero en Fitur, el alcalde, Ignacio Gragera, dijo que dicho expediente estaba terminado "y no era verdad" porque "había que completarlo con otros requisitos".

Finalmente, el 26 de junio se remitió al Ministerio de Industria y Turismo, "segunda lentitud" del equipo de gobierno del PP, según Cabezas, que ve "muy negativo ser ineficaz", pero "más" lo es "mentir o faltar otra vez a la verdad" después de que Rubén Galea dijera el pasado martes día 8 en la sala de prensa del ayuntamiento que les había llegado una documentación del ministerio el día 21 de agosto para subsanar las 10 páginas de obligaciones a corregir.

Así, ha apuntado que "es cierto" que les enviaron un correo electrónico diciendo que la solicitud de declaración no reunía todos los requisitos, pero que no fue el día 21 de agosto, sino el 16, cinco días antes, así como que la solicitud no reunía lo establecido en la Orden ITC 851/2019, de 25 de julio por el que se regula las fiestas de interés turístico nacional e internacional, y el Ayuntamiento de Badajoz contesta el 4 de septiembre a ese requerimiento enviando la información a la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.

PLAZO DE DIEZ DÍAS

En este punto, el portavoz socialista ha recordado que, en caso de omisión por el solicitante de alguno o de todos los requisitos señalados, se requerirá al interesado, en este caso el ayuntamiento, para que, en un plazo de diez días, presente los documentos preceptivos, "con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre".

Dicha ley habla de 10 días para presentar la documentación pero no especifica si son hábiles o naturales, ante lo que, en su defecto, son los primeros y de manera que del 21 de agosto al 4 septiembre han pasado 14 días hábiles.

Por eso, según Cabezas, el 7 de octubre le dicen al consistorio desde la Secretaría de Estado de Turismo, "y el concejal lo oculta en la rueda de prensa", que "la no presentación de la documentación solicitada en plazo produce el desistimiento por parte del interesado del trámite de declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Badajoz, ya que la solicitud inicial está incompleta y no puede continuarse su tramitación". Así, "se incumple el plazo y automáticamente se da por desistido, terminando la vía administrativa", ha matizado.

REQUERIMIENTOS PENDIENTES

Además, y a pesar de la respuesta municipal a los requerimientos, la tramitación "no puede ser atendida ya que no ha aportado los documentos necesarios para cumplir todos los requisitos", mientras que sobre el hecho de que Rubén Galea afirmara que los citados requerimientos son "cuestiones menores y subsanables", los socialistas han planteado que "lo cierto es que tropieza dos veces en la misma piedra" y que los que se recibieron del Ministerio fueron seis.

No obstante, han explicado que dos de los puntos que se debían corregir no se mencionaron por Galea, uno de ellos referente al artículo 1, punto c y "el valor cultural de la fiesta, su significación y su alcance como valor atractivo turístico, así como la originalidad"; en el que "no se justifica el alcance como atractivo turístico, ni se aporta ninguno de los datos solicitados en el requerimiento de subsanación para valorar este aspecto".

El otro punto que no citó el edil 'popular' fue el concerniente al artículo 3, f sobre "el especial cuidado tanto del entorno urbano y monumental, así como del entorno natural y paisajístico del lugar de celebración de la fiesta. A tal efecto, deberán aportarse los correspondientes permisos e informe de las actuaciones encaminadas al cumplimiento de estos fines". No obstante, "en la documentación presentada no se aporta ninguno de los informes técnicos solicitados".

Asimismo, Galea habló de dos caminos a recorrer tras la denegación y Cabezas ha citado tres, puesto que se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes; hacer lo propio con un recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente al de su notificación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; y, en tercer lugar, volver a solicitar la declaración una vez cumplidas la exigencias que incluyeron en la resolución denegatoria.

"No es que el concejal descarte la vía contenciosa. No", ha destacado Cabezas para quien se ha descartado el expediente por los plazos incumplidos, y la vía contencioso-administrativa "no tendría recorrido". También ha sostenido que "fueron lentos en preparar el expediente", lo han hecho "a trompicones", "han contestado tarde y mal, incluso fuera del tiempo de descuento" y "han mentido para intentar tapar que no han sido diligentes ni eficaces", que "es el colmo después de ocho años de espera".

Por otro lado y preguntado por la renuncia al cargo de concejal de Carmen Serván y del candidato siguiente de la lista, Juan Carlos Bodes, pertenecientes ambos al PSOE, Ricardo Cabezas lo ha achacado en ambos casos a cuestiones laborales y ha avanzado que quien entrará en el Grupo Socialista será Candi Arce, que ya estuvo cuatro años de concejala, conoce "bien la casa" y es "muy conocida y reconocida" en el ámbito vecinal y social o en el mundo del Carnaval, por lo que cree que va a hacer "un buen papel".