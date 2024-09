Servicio de autobús urbano al Aeropuerto de Badajoz continuará y ajustará sus horarios

Ep

El concejal delegado de Transportes Público del Ayuntamiento de Badajoz, José Luis González, ha avanzado que el servicio de autobús urbano al aeropuerto va a continuar y que sus horarios se ajustarán al cambio de temporada aérea, para adaptarlos a las llegadas y salidas de los vuelos.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa sobre el autobús urbano en la que ha anunciado las medidas que se van a implementar en este servicio de cara al inicio de las clases de la universidad y ha hecho un balance de los datos de pasajeros y ocupaciones en julio y agosto, cuando se introdujeron una serie de modificaciones con el objetivo de adaptar el servicio a la demanda de estos meses de verano.

Sobre esto último, ha recordado que ya anunció la modificación de frecuencias en verano, que se ha realizado por primera vez en Badajoz, pero es algo "habitual" en muchas ciudades de España similar a la capital pacense, y su "único objetivo" pasaba por "optimizar el servicio en época de menos demanda".

En este sentido, ha destacado en primer lugar el incremento de pasajeros en los meses de junio, julio y agosto con respecto a los mismos meses del año pasado. En concreto, en 2023 usaron el transporte urbano 914.653 personas en ese trimestre, y en 2024 el mismo periodo han sido 935.913 pasajeros, 21.260 pasajeros más.

Con respecto a los datos de las líneas que han sufrido cambios, todas ellas han incrementado su porcentaje de ocupación, tanto en las que han visto reducidas sus frecuencias, como en las que se han incrementado y, por comparar con 2023, en julio de ese año hubo una ocupación total del 17,94 por ciento, cuando en este mes en 2024 ha sido de un 22,47 por ciento. Asimismo, en agosto del pasado año la ocupación fue de un 16,36, mientras que en este mismo mes de este año de un 20 por ciento.

En este punto, ha destacado el "buen" funcionamiento de las líneas en las que han ampliado frecuencias, como la 7, que ha pasado de contar en los meses de julio y agosto de 2023 con 39.722 pasajeros a contabilizar 43.893 pasajeros en los mismos meses de este año. Un refuerzo en los fines de semana que ha supuesto que "muchos más ciudadanos pudiesen acceder a la piscina de La Granadilla en transporte público".

También ha mejorado los pasajeros de la línea C1 que, como novedad durante estos dos meses, los sábados, domingos y festivos ha llegado a La Granadilla, facilitando un acceso directo a la piscina a todos los habitantes de la Margen Derecha. Concretamente, esta línea ha pasado de 71.779 pasajeros en los meses de julio y agosto de 2023 a 78.020 del mismo periodo en 2024.

En su intervención, también ha recordado que una de las grandes novedades puesta en marcha ha sido la llegada al aeropuerto de la línea 12; al hilo de lo cual ha precisado que esta línea ha tenido un crecimiento "llamativo" con respecto a 2023, y si los meses de julio y agosto de ese año fue usada por 13.167 pasajeros, en 2024 en el mismo periodo ha tenido 20.377 pasajeros, lo que supone un incremento de un 54 por ciento.

"Entendemos que su aumento no responde únicamente a la parada del aeropuerto, cuyos datos no se pueden contabilizar de manera aislada, sino que además el hecho de que esa línea se haya conocido y haya tenido más publicidad, ha implicado que el servicio de pedanías y su conexión con otros diferentes puntos de la ciudad ha aumentado notablemente", ha sostenido.

Interpelado por su conclusión a la vista de estos datos, ha reconocido que el que haya más pasajeros "siempre es positivo" y ha abundado en que lo que han detectado con estos datos, por ejemplo, es que las medidas que se han introducido para reforzar las líneas que preveían que iban a tener más afluencia en verano, como en relación a La Granadilla por la piscina. También se ha notado "un poco" de incremento de pasajeros en la línea 18 y la línea 9, que han llegado durante el verano hasta el parque acuático de Lusiberia junto al recinto ferial.

En cuanto los recortes de frecuencias y si se van a aplicar todos los veranos, ha apostillado que es algo que "ahora mismo no" han decidido y que el servicio tiene que tener su evolución, dado que los datos de este verano "son los que son" y "ha sido una prueba piloto". De este modo, ha continuado, no se puede decir "ahora mismo" si se va a hacer o no y, de llevarlo a cabo, no puede indicar que sea en las mismas condiciones, puesto que deberán "evaluar todo" o ver si el ajuste o la demanda real que han detectado este verano hay que suplirla de alguna manera.

Al mismo tiempo y sobre las quejas de los vecinos, ha admitido que las ha habido y que se han recibido "algunas" por registro y los cauces oficiales aunque "tampoco ha sido muy numerosas". "Entendemos que, cada vez que se modifica un servicio y por muy poco que sea el recorte, siempre va a haber personas que se vean afectadas", ha dicho, para incidir en que deberán evaluarlo y "ver si el servicio, si el recorte y el ahorro" que tenían previsto "ha cumplido con el objetivo".

Un ahorro que está cuantificado y estimado en 175.549,94 euros, a tenor de lo cual ha querido hacer hincapié, "para que nadie tenga duda", en que ese ahorro "no es para la concesionaria", sino "para el ayuntamiento y, en definitiva, para la ciudad" porque lo que gaste la concesionaria lo pagan todos. Tampoco se hace por beneficiar a la concesionaria, sino por beneficiar a la ciudad e intentar reducir el déficit del servicio, "deficitario" que tiene que prestarse, pero si pueden reducirlo para que sea más sostenible lo van a intentar.

AUTOBÚS Y UNIVERSIDAD

Por otro lado, de cara al inicio del curso universitario y con la intención de minimizar los problemas de otros años, en los que el servicio de autobús "se ve desbordado" por la afluencia que sufren las líneas que llegan al campus, "sobre todo, las primeras semanas", van a introducir algunos cambios a las líneas que dan servicio al mismo, que son la 3, con una frecuencia de 30 minutos; la 9, con una frecuencia de 20 minutos; y la 18, con una frecuencia igualmente de 20 minutos.

Así, se van a añadir dos refuerzos con un recorrido fijo. El primero partirá de la parada de la avenida Damián Téllez Lafuente y seguirá el recorrido de la línea 3, pasando por Fernando Calzadilla, avenida de Europa, Plaza de la libertad, avenida de Colón y Antonio Masa Campos; mientras que el segundo partirá de la parada de Tomás Romero de Castilla y seguirá al recorrido de la línea 9 por José María Alcaraz y Alenda y Sinforiano Madroñero.

Estos refuerzos empezarán una vez iniciado el servicio normal y se mantendrán hasta las 10,30 horas aproximadamente; para volver a funcionar a partir de las 12,00 y hasta el cambio de turno sobre las 15,00 horas, para dar servicio tanto a la entrada como a la salida de las clases de la universidad.

El objetivo, según el edil, es evitar que las líneas 3 y 9 se llenen en las primeras paradas de la zona de la Estación de Autobuses, lo que ha provocado en ocasiones que no hayan podido seguir cogiendo pasajeros en el resto del recorrido, además de atender a los pasajeros de las paradas finales de Valdepasillas que puedan ver pasar un vehículo de la línea lleno y que no pare por ese motivo.

Además de estos refuerzos fijos, Tubasa cuenta con otros vehículos de reserva que se pueden poner en marcha si se detectan, tanto incidentes en alguna línea, como un volumen anormal de pasajeros en cualquiera de ellas, ha concluido.