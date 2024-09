'El Legado Español en los Estados Unidos de América' recala en Barcarrota

La exposición itinerante 'El Legado Español en los Estados Unidos de América', una iniciativa en colaboración con la Asociación The Legacy y la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, llega a Barcarrota (Badajoz).



En concreto, esta muestra, inaugurada este lunes en esta localidad pacense, hermanada con la ciudad de Bradenton (Florida), recorre algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la influencia española en la creación de los Estados Unidos.



Así pues, durante su intervención en la inauguración, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha secundado la estrategia anunciada por la presidenta María Guardiola en su discurso durante la celebración del acto de entrega de Medallas de Extremadura.



Una estrategia, según sus palabras, "dirigida al intercambio cultural desde Extremadura hacia el exterior y desde el exterior hacia Extremadura" y en "la responsabilidad de preservar este patrimonio intangible de la región".



A su vez, la titular extremeña de Cultura ha hecho énfasis en que este proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo regional para fortalecer los lazos culturales entre Extremadura e Hispanoamérica.



"Hay que hacer proyecto", ha incidido Bazaga, quien además ha subrayado que la obligación de un gobierno es "poner las herramientas en el camino", según informa la Junta en una nota de prensa.

En esta línea, ha invitado a los jóvenes a defender el legado histórico que atesora Extremadura acerca "de quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes vamos a ser los extremeños del futuro".



Cabe destacar que en el acto han estado presentes autoridades civiles y militares americanas y españolas, así como la comisaria de la exposición y presidenta de la asociación The Legacy, Eva García; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; el delegado de Defensa en Extremadura, Ramón Ignacio Balsera; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Barcarrota, Miguel Rodríguez; el presidente de la asociación Amigos de Bradenton de Barcarrota, Agustín Lozano; y un representante de la asociación Hernando de Soto Historical Society, Sid Johnes.



De hecho, para Eva García, esta exposición ayuda a "tomar conciencia" al tiempo que enseña "a defender lo nuestro". En este sentido, ha indicado que el motivo de esta muestra es la "justicia histórica".



'EL LEGADO ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS'



Organizada por la Asociación The Legacy en su quinto aniversario, en colaboración con la dirección general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, la muestra pone en valor la influencia española en momentos "clave" del nacimiento del país norteamericano, como el apoyo del ejército español en la independencia estadounidense y el papel de figuras clave como Bernardo de Gálvez.



La exposición se centra en la difusión del legado español y su relevancia histórica. Los visitantes podrán descubrir hitos históricos a través de 38 paneles que cubren temas como el primer Día de Acción de Gracias, que fue español, o la importancia del Camino Real Español, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



A su vez, la muestra incluye una amplia selección de material expositivo que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XX. A lo largo de su recorrido, los visitantes podrán conocer cómo España, y en particular Extremadura, jugaron un papel esencial en la historia de los Estados Unidos.



Entre los paneles más destacados se encuentran aquellos dedicados a los Reyes Católicos y la expansión ultramarina, exploradores como Ponce de León y Pedro Menéndez de Avilés, la primera escuela naval norteamericana, fundada por España, el general Bernardo de Gálvez y su decisiva contribución a la independencia de los Estados Unidos, así como la flota española en la Habana y su papel en el conflicto contra los británicos.



Cabe destacar que la muestra, que se podrá visitar en el palacete Emiliano Álvarez Carballo de Barcarrota hasta el 15 de septiembre, ha recorrido ya cerca de 30 ciudades, entre ellas Washington y Madrid. En total, ha recibido unas 600.000 visitas.



GALLARDO RECUERDA LA IMPORTANCIA DE "ESTRECHAR LAZOS"



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha agradecido la labor del Ayuntamiento de Barcarrota, por querer "abrir la cortina de la historia cada año y por estrechar lazos". Además, lo hace "liderando con todo el pueblo".



Así, Gallardo ha admitido que "quién valora su historia, logra soñar un futuro mejor, y más si se tiene como protagonistas importantes a los impulsores de la historia que nacieron aquí", tal y como informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.



Sobre el hermanamiento de ambas localidades, ha aplaudido que con el tiempo se haya convertido en un "diálogo entre culturas". En este sentido, ha recordado que quienes fueron descubridores y exploradores extremeños de aquellas tierras, tienen nombre masculino, como Pedro de Valdivia, Hernán Cortés, Pizarro o el propio Hernando de Soto.



Por ello, Gallardo ha puesto en valor el papel de las extremeñas de aquella época, que aunque fueron invisibilizadas en su tiempo, tuvieron también su parte de protagonismo.



De este modo, ha valorado el que Barcarrota se vuelque en destacar sus raíces, pues "difícilmente podemos creer aquello que queremos ser, si no reconocemos que aquello que hicimos fue algo importante".



Mientras, el delegado de Defensa de Extremadura, Ramón Ignacio Balsera, que ha admitido que "poner en valor el legado de España en Estados Unidos, tan importante como desconocido, es importante, al igual que lo es que se reconozca el papel del militar Hernando de Soto, que merece el reconocimiento y que su figura perdure en el tiempo".



Por último, el presidente de la Asociación Amigos de Bradenton, Agustín Lozano, ha enumerado las actividades organizadas por su colectivo, dentro del hermanamiento.



Cabe destacar que al término del acto oficial en el salón de plenos, se ha llevado a cabo la recreación del reclutamiento de las tropas de Hernando de Soto y desfile por las calles hasta el edificio Emiliano Álvarez Carballo.