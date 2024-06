La Asamblea aprueba creación de comisión investigación sobre regadío de Tierra de Barros

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad este jueves la creación de una comisión no permanente de investigación sobre la situación del proyecto de regadío de Tierra de Barros.



La solicitud de creación de esta comisión ha sido defendida este jueves en el pleno por el diputado del PP Bibiano Serrano y a la misma se han sumado el resto de grupos --PSOE, Vox y Unidas por Extremadura--.



En su intervención, Serrano ha realizado un repaso pormenorizado de las vicisitudes por la que ha atravesado este proyecto, del que ha dicho que su historia es "verdaderamente lamentable" tras caer en manos de un gobierno socialista durante dos legislaturas.



De este modo, ha señalado que es una "verdad a medias" que el regadío en Tierra de Barros fuera una idea del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya que éste "solo lo menciona".



Así, en su opinión, este proyecto "nace de verdad" en el Congreso de los Diputados en abril del año 2002, cuando se aprueba el Plan Nacional de Regadíos que incluía 4.000 hectáreas para el regadío de Tierra de Barros ampliable a 16.000 hectáreas.



Tras ello, ha indicado que fue en 2012, cuando era presidente de la Junta José Antonio Monago, el momento en el que se anunció la creación de un regadío en esta zona con la concesión de 43 hectómetros cúbicos de agua de los embalses de Villalba y Alange. Además, ha recordado, se destinaron 80 millones en concepto de deuda histórica a dicho proyecto.



Tras ello, el PP abandonó el gobierno de la Junta en 2015 pero dejó la financiación y el anteproyecto del regadío, ha dicho, aunque no fue hasta 2018 cuando se aprueba el plan general de transformación del regadío y la ampliación de la zona regable.



"Todo lo que consiguen desde 2018 hasta 2020 es que Pedro Sánchez los engañe o se hacen los engañados, porque a quien verdaderamente engaña es a los 1.200 regantes", ha indicado, además de insistir en que la declaración del proyecto de interés general no llevó aparejado "un céntimo".



A esto, Serrano ha unido que en septiembre de 2021 la Junta ya sabía que no podía gastar los fondos y, a pesar de no tener la financiación, se prometió la licitación para finales de 2021 o principios de 2022.



EL PSOE INSISTE EN QUE NO TIENE NADA QUE OCULTAR



La diputada del PSOE Piedad Álvarez, en su intervención, ha insistido en que su grupo apoyará la comisión porque "no tiene nada que ocultar", momento en el que ha indicado que con su partido había financiación autonómica y "todos y cada uno" de los trámites administrativos preceptivos se habían dado.



En este sentido, se ha preguntado por qué ha pasado para que el PP, tras la petición de una comisión por parte de La Unión, se negase y tiempo más tarde la haya impulsado, a lo que ha respondido que lo que ha cambiado son las palabras del director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, de Vox, José María Sánchez Cordero, sobre su exigencia de que el regadío fuera una realidad, incluso con dinero en exclusiva de la Junta.



También la socialista ha calificado de "sainete" en varios actos todo lo que ha rodeado a este proyecto en los últimos tiempos y ha señalado que se ha llegado hasta este punto ahora porque "el socio chico, el pez chico --en referencia a Vox-- se quiere comer al pez grande --PP--".



De esta forma, Álvarez ha asegurado que las conclusiones de la comisión de investigación serán las que "los señores de la mayoría absoluta quieran" y los regantes "van a seguir perdiendo".



VOX DICE QUE NO HABRÁ ELECCIONES



Por su parte, el diputado de Vox Juan José García García ha asegurado que "nada más lejos de la realidad" que su partido haya lanzado un pulso al PP con respecto al regadío. No obstante ha pedido diálogo y ha asegurado que "no va a haber elecciones", además ha pedido también diálogo en relación al puesto que se quedará libre en la Mesa de la Asamblea tras la marcha de la 'popular' Elena Nevado al Parlamento Europeo.



Asimismo, ha dicho que su grupo respalda la creación de una comisión de investigación aunque ha asegurado que la verdad no es otra que la expuesta por consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, o el director general José María Sánchez Cordero.



"La verdad es la que ha comentado ahora mismo el señor Bibiano Serrano, del Partido Popular. Esa es la verdad, no va a haber otra verdad, porque esa es la verdad dicha en sede parlamentaria, dicha a los ciudadanos extremeños. Esa es la verdad. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", ha aseverado.



Por ello, ha dicho que no sabe exactamente qué es lo que va a aportar la comisión de investigación pero sí ha reconocido que crea precedentes de que en cualquier momento cualquier grupo parlamentario pueda presentar una iniciativa de comisión de investigación por otros proyectos industriales que no se vean claros o en los que haya controversia.



UNIDAS NO SE QUIERE COBRAR UNA VENGANZA



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha destacado que su grupo apoyará la creación de una comisión de investigación no porque se quiera cobrar ninguna venganza ni para entrar en la "política del fango" sino porque cree que debe haber "transparencia total" y saber quién dice la verdad, ya que los agricultores de Tierra de Barros se lo merecen.



En su intervención, De Miguel ha lamentado que este jueves se haya hablado mucho del regadío de Tierra de Barros aunque se hayan aclarado muy pocas cosas, ya que se va "con las mismas dudas" con las que vino, ha dicho. "No sabemos quién miente y quién dice la verdad", ha asegurado.



En este sentido, ha recordado que se he reunido con la comunidad de regantes de Tierra de Barros y se comprometió con ellos en exigir mayor transparencia al proyecto y en pedir que "ni un euro saliera de Tierra de Barros", aspectos éstos que ha cumplido, aunque no podrá hacer lo mismo, como ha dicho, sobre no utilizar el regadío como un "arma arrojadiza" entre partidos tras lo visto en la sesión plenaria.



"Me temo que la comisión no va a hacer más que enfangar el proyecto. En vez de Tierra de Barros, lo vamos a llamar ya Tierra de Fangos. Vuelvo a repetirles que todos ustedes mienten. Mienten todos", ha aseverado.



SEGUNDO TURNO DEL PP



Por su parte, en su segundo turno de intervención el 'popular' Bibiano Serrano ha espetado a Irene de Miguel que en la historia del regadío en Tierra de Barros ella iba "de pagafantas".



"Le esperaban a usted como pagafanta para decir: la señora De Miguel no quiere regadío y Unidas por Extremadura no quiere regadío. Y aquí nadie se entera de que no había fondos para licitar regadío. Era usted la pagafanta, entérese, la pagafanta de esta fiesta", ha señalado.



De igual modo, al diputado de Vox Juan José García García, Serrano ha dicho que la bancada de la izquierda quiere que los socios en la Junta --PP y Vox-- digan cada uno una cosa. "No les demos ni un minuto de alegría, ni un minuto de alegría, ni una décima de minuto siquiera, porque esa es su pena, que esto funciona, que va bien. Y así tiene que seguir", ha apuntado.



De este modo, ha dicho que Vox es responsable de una consejería que lleva el regadío, el "proyecto estrella" de la agricultura extremeña para los próximos siglos. "No se dejen comer el tarro diciendo que tienen una consejería que no tiene competencia. El mayor proyecto de la agricultura extremeña está en la consejería de Vox", ha aseverado.



Por ello, ha compartido con García que se debe hablar pero que lo que no se puede es incumplir la ley, ya que un regadío 100 por cien subvencionado por la Junta de Extremadura es imposible con la normativa europea en la mano.



Finalmente, a la diputada socialista Piedad Álvarez ha insistido en que no se puede licitar un regadío si no están las expropiaciones hechas, pagadas y la propiedad en mano de la Junta. "No se puede licitar, se puede andar el papeleo, pero no licitar", ha señalado.