El PSOE de Badajoz critica que ninguno de los autobuses urbanos de la ciudad ofrece wifi

El PSOE de Badajoz ha pedido que el Ayuntamiento elimine la serigrafía de 'wifi gratis' de los autobuses urbanos de la ciudad por ser "publicidad engañosa", ya que "no la tiene ninguno".

Así pues, tal y como detallan en una nota de prensa, los socialistas han comprobado que ninguna línea de bus tiene wifi y han lamentado que el PP no se entere de lo que pasa, por lo que ha pedido que "o se elimina la serigrafía de los ventanales" o, en su lugar, se instale este servicio.

"Puede quedar muy moderno (ya no tanto) poner wifi gratis en grande en todos y cada uno de los autobuses de la ciudad, pero sería mejor no ponerlo y que fuera verdad. En el grupo socialista no se explican cómo se puede publicitar un servicio de manera grandilocuente y que después no exista", ha asegurado la formación.

De esta forma, ha reconocido que podría fallar la zona wifi en algún autobús, pero es "inexplicable" que falle en todos mientras que la Concejalía de Transporte Público "no se entere de nada y no ejerza el control debido".

"Ni a los autobuses de la línea L2, L3, L4, L5, L6, L7, L9, L18, LC1, LC2, S1, S2, LM1, ni a los buses que trasladan a pedanías, además de la que gira por el Casco Antiguo, les funciona el sistema wifi. Badajoz tardó en instaurar esta prestación pues ya en 2019 se podía ver en muchas ciudades, pero es que su funcionamiento ha sido irregular durante todo este periodo de tiempo, tanto es así, que desde el PSOE trasladan que llevan muchos meses atrás los buses sin conexión a internet a pesar de anunciarlo", ha asegurado.

Por ello, el PSOE de Badajoz ha aseverado que, si se sigue promocionándose wifi gratis sin ser cierto, lo seguirá criticando "hasta que se les caiga la cara de vergüenza".

"Los socialistas esperan que este servicio no sea de pago a la concesionaria por parte del Ayuntamiento, ni tampoco por compensación, aspecto que desconocen. Sería el colmo", han advertido.