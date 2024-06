Junta reprograma en otras medidas 104 millones que iban para el regadío Tierra de Barros

Ep.

La Junta de Extremadura ha reprogramado en otras medidas "para los extremeños, los agricultores y ganaderos y los vecinos de los pueblos" el destino de 104 millones de euros que inicialmente estaban previstos para el proyecto de regadío de Tierra de Barros.



La medida ha sido adoptada ante el "consejo" de la Comisión Europea de que se reprogramaran esos fondos en otras medidas "porque no se iba a poder ejecutar con ese dinero el regadío de Tierra de Barros" y, por tanto, para evitar perder a fecha de 31 de diciembre de 2025 esos 104 millones.



De este modo lo ha explicado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, en declaraciones a los medios tras la reunión este miércoles en Mérida de la comisión de seguimiento del Plan de Desarrollo Rural la consejera de Agricultura.



En ese marco, Morán ha remarcado que esta medida se adopta "para dar cumplimiento al requerimiento que ya hizo la Comisión Europea en la última sesión del 6 de junio de 2023, en la que pidió que se reprogramaran los fondos destinados al proyecto de regadío de Tierra de Barros en otras medidas porque no se iba a poder ejecutar con ese dinero el regadío de Tierra de Barros".



"Hemos dado cumplimiento a ese mandato de la Comisión, a ese consejo para que no perdiéramos fondos, y lo que hemos hecho es destinar el dinero a medidas que favorezcan la vida de la gente, y a medida para nuestros agricultores y ganaderos, medidas agroambientales", ha subrayado.



Así, ha explicado que también que de esos 104 millones se han destinado fondos a la incorporación de jóvenes a la agricultura, a las inversiones en agroindustria, y a medidas de los ciudadanos de los pueblos como mejoras de los caminos rurales. También se han distribuido esos fondos para lucha contra los incendios y para restauración de las zonas quemadas, ha añadido.



"Es decir, le hemos dado uso a ese dinero que en caso contrario perderíamos a 31 de diciembre de 2025", ha espetado Mercedes Morán.



"La Comisión en este comité de seguimiento ha sido bastante clara y nos ha puesto de manifiesto que ya venía avisando, toda la cronología que ha sucedido en este tema del regadío de Tierra de Barros que se ha retrasado tantísimo, y nos ha hecho un repaso por todas las actuaciones que además es la que hemos puesto de manifiesto nosotros... Es decir, la carta del presidente Vara, la respuesta del comisario europeo...", ha añadido.



"Lo que hemos hecho es cumplir con nuestro deber: antes de perder esos fondos distribuirlos en medidas para los extremeños, los agricultores y ganaderos y los vecinos de nuestros pueblos", ha incidido.



En todo caso, la consejera ha subrayado que esta reprogramación "no quiere decir" que la Junta de Extremadura no crea en el proyecto de regadíos en Tierra de Barros, y ha defendido que la financiación del mismo debe producirse "a tres bandas" (ministerio, Junta y regantes).



"Esto no quiere decir, como ya ha repetido la presidenta (María Guardiola) y hemos dicho en muchísimas ocasiones, que nosotros no creamos en ese proyecto del regadío... Por supuesto, que lo creemos y la Junta está dispuesta a poner dinero en la financiación de ese regadío. ¿Qué está dispuesto a poner el ministerio, que declaró como proyecto de interés general a este regadío?", ha preguntado.



"Nosotros pensamos que esa financiación a tres bandas ministerio, Junta y regantes hace viable ese proyecto y queremos seguir adelante con él", ha concluido.