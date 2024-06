Gallardo se muestra "absolutamente tranquilo" por la denuncia al hermano de Sánchez

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado "absolutamente tranquilo" por la denuncia presentada por Manos Limpias contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, toda vez que la misma "es mentira" y "no hay nada" de lo que señala el "pseudo-sindicato".

El también presidente de la Diputación de Badajoz, ha añadido al respecto que el pasado viernes la institución provincial recibió un auto de la jueza que lleva la cuestión donde se le pedía información y se le indicaba que "abría diligencias previas", algo que él enmarca "dentro de la absoluta normalidad" y del "respeto al Estado de Derecho".

En este sentido, a preguntas sobre la cuestión formuladas por los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida para valorar los resultados de las elecciones europeas, Gallardo ha explicado que la Diputación de Badajoz ha remitido a la jueza "todo lo relativo" a la comisión no permanente constituida en dicha institución para abordar cuestiones relacionadas con la labor del hermano de Pedro Sánchez en la misma, así como también documentación sobre "el proceso de selección" y de "contratación". "Lo lógico", ha añadido.

Así, ha apuntado también que "lo lógico" es que tras la denuncia del "pseudo-sindicato" se abrieran "diligencias", ya que "esto forma parte del estado de derecho". "Esto yo ya lo dije cuando se hizo una petición por parte de ese pseudo-sindicato y me preguntaron si creía que habrá diligencias... Claro, es lo lógico. Esto forma parte del estado de derecho... No hay unas diligencias de acusación, lo que hay es unas diligencias previas donde se pide información para luego el juzgado decidir si abre o no un procedimiento... Es que ni siquiera es apertura de procedimiento... Es apertura de diligencias previas", ha espetado.

"¿Qué es lo que significa? Oiga, se ha presentado esta denuncia, mándeme usted la información con respecto a lo que dice esta denuncia, y la Diputación de Badajoz le ha mandado todo lo relativo a la comisión no permanente, porque no existen comisiones de investigación en las diputaciones...", ha dicho. "Y segundo el proceso de selección, contratación... lo lógico", ha añadido.

En este sentido, ha recordado también que la comisión no permanente en la Diputación de Badajoz "por cierto se ha celebrado sólo por una cuestión, porque el PSOE lo ha decidido, porque el PP lo puede pedir pero si el PSOE no lo decide no se celebra porque tenemos mayoría absoluta en la diputación".

Cabe recordar que Manos Limpias ha interpuesto una denuncia contra David Sánchez, trabajador de la Diputación de Badajoz, por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.

DICE QUE "NO HAY NADA"

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Badajoz ha incidido en que él, como "firme convencido de que la justicia ha de tramitar todos los pasos para esclarecer cualquier asunto", entiende la "diligencia" de la denuncia de Manos Limpias "dentro de la absoluta normalidad" y "del respeto incluso al Estado de Derecho".

"Yo que soy un firme convencido de que la justicia ha de tramitar todos los pasos para esclarecer cualquier asunto, pues yo lo entiendo dentro de la absoluta normalidad, del respeto incluso al Estado de Derecho, porque en un Estado de Derecho incluso aquel que miente tiene derecho a poder presentar una denuncia, aunque sea mentira... Pero ya le anticipo yo que es mentira y que no hay nada, estoy absolutamente tranquilo con esa denuncia", ha apuntado.

En esta línea, ha reiterado que el hecho de un juez "abra diligencias previas es un derecho que le ampara al denunciante". "Porque si la jueza con esa denuncia que presenta Manos Limpias decide archivarlo probablemente no está siendo justa... Lo justo es abrir diligencias previas para luego una vez que conozca la información decidir", ha añadido Gallardo.

"La Diputación recibió el viernes un auto de la jueza donde se le pedía.... Abría diligencias previas.... Yo como he estado tantas veces denunciado, como no me ganaban en las elecciones siempre me intentaban ganar en los juzgados aseguro que esto era algo lógico... A mí cuando me han denunciado lo primero que hacían era pedir información al ayuntamiento, es de lógica... Lo que pasa es que en lo público suena, en lo privado pues no suele sonar, pero que abra diligencias previas es un derecho que le ampara al denunciante", ha espetado.