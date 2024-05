Miguel Angel Gallardo asegura que no hay trato de favor con el hermano de Pedro Sánchez

Ep



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que "no" hay trato de favor con el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, como trabajador de la institución provincial, en la que dirige y gestiona el programa 'Ópera Joven', así como las funciones de la Oficina de Artes Escénicas.



Una pregunta que se hace la oposición, como es si existe algún trato de favor hacia David Sánchez en la diputación como trabajador, que "tiene una fácil respuesta, no" según Gallardo, que ha detallado igualmente que es "mentira" que se le tenga concedido el teletrabajo.



"No, es que es mentira todo. Ni se le han subido las percepciones, ni tiene un millón y medio en el banco, ni tiene nada de lo que se le traslada, es mentira, simplemente el interés del Partido Popular es debilitar al secretario general del Partido Socialista porque sabe que se está ganando la confianza de los extremeños para ganarle las elecciones", ha continuado, y "cambiar a un nuevo tiempo, donde la certidumbre, donde los proyectos, donde la esperanza de los extremeños sean de lo que se hable, y no se hable del verdadero fango al que el Partido Popular nos tiene acostumbrados".



Para el presidente de la institución provincial, los 'populares' "no han aprendido nada" y tuvieron una oportunidad en el año 2011 de gobernar en la región, "y la perdieron porque hicieron lo mismo que están haciendo ahora", ante lo que ha aseverado que "la van a perder igualmente" porque David Sánchez, también conocido artísticamente como David Azagra, trabaja en la diputación pacense antes de que su hermano fuera presidente del Gobierno.



Al mismo tiempo, ha sostenido que el objetivo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es ir contra la familia de los políticos, algo a lo que él mismo está "acostumbrado" cuando lo hicieron contra su propia familia "y se demostró que era todo mentira", pero que "salen gratis las mentiras".



De esta manera se ha pronunciado ante los medios al término del pleno extraordinario, en el que se ha aprobado por unanimidad la constitución de una comisión no permanente de estudio de la actividad cultural del Programa 'Ópera Joven' y las funciones de la Oficina de Artes Escénicas, sobre lo que Gallardo ha sostenido "lo más importante" es que "se ha podido demostrar claramente que frente a la política del fango, de la crispación, de tierra quemada", el PP "ha visto el espejo" de un ejecutivo "que gobierna para los intereses de los extremeños desde la provincia de Badajoz".



"Y que lo va a hacer en Extremadura si los extremeños realmente deciden en el año 2027, que estoy convencido, acabar con esta política que solamente ofrece desesperanza y desilusión", ha señalado, mientras que en relación a la citada sesión ha remarcado que se acababa de celebrar el pleno que "el Partido Popular de España había exigido al portavoz del Grupo Popular en la diputación que hiciera".



Y es que, según el presidente de la diputación, en Extremadura, "desgraciadamente funcionamos como sucursal de Génova y no por los intereses de los extremeños", tras lo que ha insistido en que dicho pleno se ha celebrado este martes, y no cuando establece la ley por parte del secretario si no lo hubiera convocado el presidente, porque "el más interesado" en que se puedan conocer los detalles del programa 'Ópera Joven' es él mismo.



DESCOORDINACIÓN E INCONGRUENCIAS



También se ha referido a la "descoordinación" que ha existido entre el PP en la diputación y la Junta tras conocerse que la ópera 'Elixir de amor', que puso en marcha la institución provincial pacense, se va a celebrar por parte de la Diputación de Cáceres y en la provincia cacereña con dinero público también del Ejecutivo regional, al hilo de lo cual ha aprovechado para pedir a este último que les aporte "al menos la misma cantidad" y así poderse beneficiar el conjunto de los extremeños de esta iniciativa cultural "que fue innovadora" por parte de la administración que preside.



Al mismo tiempo, ha expuesto que este martes se han visto "claramente" las "incongruencias" del Partido Popular y que su portavoz en la diputación, Juan Antonio Barrios, "se ha visto sometido y obligado a hacer este pleno" y "a leer lo que le han escrito en Génova", lo cual califica de "muy triste", y que lo que él mismo ha querido trasladar es el "absoluto consenso" en que puedan celebrar esa comisión, aunque en las permanentes no hayan hecho ninguna pregunta al respecto.



Así se ha referido a la "doble vara de medir del Partido Popular para no hablar de los problemas reales de los extremeños", que son, ha ejemplificado, los 16.000 empleos menos desde que gobierna María Guardiola, a tenor de lo cual desde la diputación pacense critican, a la vez que proponen un Plan de Empleo de 9,5 millones de euros en aras de "paliar el déficit en políticas de empleo" que la presidenta extremeña "ya nos tiene acostumbrados".



NERVIOSOS



En otro momento Gallardo ha apuntillado que este martes no se ha celebrado un pleno para conocer "realmente" el programa 'Ópera Joven', sino para trasladar las políticas de la Asamblea de Extremadura a la diputación, porque en el PP están "verdaderamente nerviosos con el nuevo Partido Socialista" y el impulso del mismo con su candidato a la Junta de Extremadura, que pretenden o quieren ganar, como también ganar la confianza de los extremeños para "acabar" con las políticas de Guardiola que "tanto daño" hacen a grandes proyectos industriales como la gigafactoría.



Del PP ha dicho también que "se guía por las pseudo informaciones de medios que no están contrastados y que solamente tienen una estrategia, que es la estrategia que marca la señora Ayuso en Madrid y el señor Feijóo en Génova", cuando ve "fundamental" que la política extremeña "no se contamine de la crispación que tiene España", aunque "a ellos les da lo mismo Extremadura", porque la región extremeña "simplemente es un instrumento más en la política de oposición del señor Feijóo".



"Qué culpa tiene Extremadura de las bravuconerías de la señora Guardiola en sus primeros tiempos, que le están saliendo verdaderamente caras a esta tierra", ha puesto el acento, junto con que después de decir María Guardiola que no gobernaría con Vox y "luego tener que rectificar", "ahora y como consecuencia de todo ello" se hace "seguidismo de la oposición del señor Feijóo" que no será presidente del Gobierno de España y, está además "convencido" de que dejará de serlo la presidenta extremeña en 2027



DAVID SÁNCHEZ



Sobre David Sánchez y cómo pasó de ser coordinador de los conservatorios a director de la Oficina de Artes Escénicas, Gallardo ha explicado que es un "simple" cambio de nomenclatura, y que no hay ningún proceso porque sigue haciendo las funciones primitivas; mientras que en cuanto a las supuestas a las ausencias de su puesto de trabajo y a que el PP insiste en que no ha solicitado el teletrabajo, ha replicado que si Barrios "demuestra" que "es así, que no trabaja el señor Sánchez Pérez-Castejón, como cualquier otro trabajador sería cesado".



En este sentido, ha explicado que se trabaja por objetivos, que "están claramente marcados" y "es falso que no vaya a su trabajo", a la vez que ha detallado que todo el personal directivo de la casa trabaja por objetivos y que exige que los mismos se alcancen, lo cual se hace con presencialidad "en unos casos en la propia casa" o en las distintas instituciones y empresa con las que se puedan alcanzar que permitan mejorar, en este caso, el programa 'Ópera Joven'.